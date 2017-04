Les péripéties de l’évacuation de Claudine Razaimamonjy vers l’île Maurice, diman­che dernier, continuent de faire débat. Les responsabilités restent à définir.

Formel. Lors d’une conférence de presse organisée par la Police de l’air et des frontières (Paf) à Ivato hier matin, le commissaire divisionnaire Ruffin Lebiria, directeur de la Paf a exposé, documents à l’appui, la légalité des procédures d’évacuation de la patronne de l’A&C Hôtel.

D’après ce responsable, les documents fournis par Claudine Razaimamonjy sont authentiques. La présentation d’un certificat médical signé par un médecin du centre hospitalier de Soavinandriana constitue une pièce justificative attestant la légalité de cette opération. Ce document certifie que la conseillère auprès de la Présidence souffre d’une maladie n° I 21 selon la classification internationale des maladies, révision (CIM-10). Il s’agit d’une classification statistique non exclusivement médicale des maladies, signes, symptômes, circonstances sociales et causes externes de maladies ou de blessures, publiée par l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Les propos du numéro un de la PAF tendent à infirmer les assertions selon lesquelles le voyage de Claudine Razaimamonjy à l’île Maurice est une évasion organisée. « Nous ne pouvons pas interdire qui que ce soit disposant d’un certificat médical attestant la nécessité d’une évacuation », a-t-il expliqué.

Retour attendu

Le second document présenté par le commissaire Lebiria est un ordre de mission autorisant l’agent pénitencier à partir à l’île Maurice, signé par le ministre de la Justice. La mission assignée à cet agent consiste, selon ce document, à « renforcer la sécurité de la personne détenue Claudine Razaimamonjy pendant son examen médical à l’île Maurice ». Dans cette autorisation, il a été remarqué que la validité du séjour de cet agent expirera le

24 avril. Selon les informations recueillies par notre collègue de l’Express Maurice, Claudine Razaimamonjy est sortie de l’hôpital le 12 avril 2017. Il est donc permis d’attendre son retour avant l’expiration de son visa de séjour de 15 jours dans cette île voisine.

Questionné sur l’existence de deux mandats d’interdiction de sortie du territoire (IST), signés par le Procureur général auprès de la Cour d’appel, Jacques Andrianasolo, le patron du Paf a été évasif. Toutefois, il a affirmé vouloir décliner toutes responsabilités sur « la non-assistance à personne en danger, d’autant qu’il s’agit d’un cas d’évacuation sanitaire », s’est-il défendu.

Faut-il rappeler que Claudine Razaimamonjy, après avoir été arrêtée et entendue par le Bianco, a été déférée à la Chaine pénale anti-corruption le vendredi 7 avril dernier. Atteinte d’un malaise subit, elle a été admise au l’hôpital HJRA. Évacuée au petit matin du 10 avril, cette conseillère auprès de la présidence de la République a poursuivi son traitement dans une clinique privée des Plaines-Wilhems à l’île Maurice. Sortie de l’hôpital le 12 avril, son retour au pays est très attendu pour clôturer les dossiers la concernant.

Andry Rialintsalama