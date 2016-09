Les Antananariviens ont pu profiter de l’éclipse malgré le ciel couvert, la matinée. Chaque individu a eu sa propre façon de voir ce phénomène extraordinaire.

Enthousiasme. Les bureaucrates, les étudiants rentraient à dix heures trente du matin, hier, comme l’indique l’instruction lors du conseil de gouvernement. Les gens courraient pour prendre le bus. Dès dix heures quarante cinq minutes, la rue a été désertée. Aucun embouteillage n’a été aperçu. L’enthousiasme des gens saute aux yeux. Ils ont commencé à mettre leurs lunettes spéciales et observer l’éclipse à onze heures. Les uns l’ont regardé dans la rue, les autres l’ont contemplé dans la cour. « Je profite de cet instant car d’après les scientifiques, cet événement ne se reproduira que dans cinquante ans pour Madagascar », d’après Henriette Razanadrasoa, spectateur de l’éclipse. Certains ont même décidé de gravir les montagnes pour l’admirer.

Le matin, le ciel était couvert de nuages, dans la capitale. Mais comme par enchantement, le ciel s’est dégagé et les Tananariviens ont pu profiter de cet événement spectaculaire. Malgré ce changement météorologique, certaines personnes ont décidé de ne pas observer l’éclipse de peur de devenir aveugle. À Iavoloha, les paysans ont choisi de se calfeutrer et de fermer tous les volets. ils ont certainement eu peur de ce phénomène, à cause des instructions données par le ministre de la Santé lui-même…

Pour les transports en commun, ils ont travaillé comme d’habitude mais les transporteurs se plaignaient du nombre de voyageurs. « La route est libre mais les voyageurs sont peu nombreux par rapport aux autres jours », regrette Charles Rakotonirina, chauffeur de taxi-be.

Dans la matinée d’hier, les gens ont encore fait la queue pour s’acheter les lunettes spéciales éclipse. Vers dix heures du matin, quelques pharmacies ont épuisé leurs stocks comme le cas de la pharmacie Rakotoarivony Analakely. « Nous avons vendu trois cent lunettes ce matin. Notre stock a été épuisé. Nous avons vendu environ six mille lunettes pour cet événement d’éclipse », annonce le pharmacien. Pour d’autres pharmacies, une trentaine de personnes font encore la queue pour se procurer de ces lunettes spéciales. « J’ai attendu le dernier moment parce que la prévision météorologique a annoncé que la capitale ne pourra peut-être profiter de l’éclipse, car le temps serait mauvais. Maintenant, je vois qu’il y a une forte chance que nous pourrons l’apercevoir et j’ ai décidé de m’en acheter », explique Lalaina Raharison.

Helifetra Randriaminovololona