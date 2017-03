Une vérité qui doit être dite. À force de vouloir stabiliser les prix afin de calmer l’ire des consommateurs urbains, les autorités pénalisent fortement les producteurs agricoles, et contribuent à aggraver la pauvreté dans laquelle les ruraux, constituant près de 90% de la population, se trouvent.

La politique visant à stabiliser les prix est l’un des facteurs significatifs indiqués comme étant à l’origine de la persistance de la pauvreté à Madagascar dans l’étude sur la pauvreté présentée, hier, à la Banque mondiale dans le cadre de l’événement Knowledge Fair.

Secteur sacrifié

Intitulée « Variations de fortune et persistance de la pauvreté à Madagascar : récentes découvertes », l’étude, basée sur l’examen des chiffres et statistiques publiés par l’Institut national des statistiques (Instat) rappelle que « la rentabilité de l’agriculture est affectée par les politiques visant à stabiliser les prix ». « Ces effets ne sont pas intentionnels », précise, certes, Nadia Belhaj Hassine, économiste principale au sein de la Banque mondiale, l’une des auteurs de l’étude. Mais quand le gouvernement a voulu aider les consommateurs, « les effets n’ont pas été bons pour les producteurs », poursuit-elle.

Elle a notamment rappelé l’époque où le cours mondial du riz avait augmenté. Les communautés rurales malgaches n’avaient pas profité de cette hausse. Il y aurait au contraire eu une baisse des prix à leur niveau, alors que parallèlement, les prix des fertilisants et des engrais avaient connu une augmentation.

Bodo Voahangy