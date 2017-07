Les instituts supérieurs qui proposent des formations en science de la santé ouvrent leurs portes un peu partout. Autorisés, accrédités, habilités, rien n’est sûr. Le ministère de l’Enseigne-ment supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) est en quête d’amélioration pour que les étudiants atteignent un bon niveau. La Commi-ssion de référence pour les formations en médecine (CRFM) a tenu une réunion, hier, et a décidé la suspension d’autorisation pour toute demande d’ouverture à l’endroit des instituts et établissements qui excellent dans la formation paramédicale. La commission a étudié vingt-six dossiers. Si elle les approuve, ces demandes étoffent les soixante dix neuf autres ayant obtenu leur habilitation. Au total, la CRFM a attribué huit cent trente-trois autorisations depuis sa création en 2010. Elle a pour rôle d’harmoniser les formations en Sciences de la santé dispensées au sein des institutions d’enseignement supérieur, publics et/ou privés.

Le ministère ne reçoit, par conséquent, aucune demande d’autorisation d’ouverture. L’institution entamera une descente sur terrain afin de repérer les instituts et écoles qui auront besoin de consignes et de conditions pour l’obtention d’une accréditation. Le Mesupres procèdera, par la suite, à la fermeture immédiate des établissements qui ouvrent sans autorisation.

Farah Raharijaona