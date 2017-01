Ethiopian Airlines pointe son nez vers la Grande île. Cette compagnie aérienne va ouvrir une liaison entre Antananarivo et la capitale éthiopienne au mois de mars.

L’ouverture du ciel en marche. Une nouvelle compagnie aérienne fera son entrée sur le ciel malgache avec l’arrivée de Ethiopian Airlines. Selon AirJournal, un site spécialisé du transport aérien, la compagnie aérienne ouvrira bientôt une liaison entre Addis Abeba et Antananarivo. « À partir du 28 mars 2017, la compagnie nationale d’Ethiopie proposera trois vols par semaine entre sa base à Addis Abeba-Bole et l’aéroport d’Antananarivo-Ivato, opérés en Boeing 737-800 pouvant accueillir seize passagers en classe Affaires et cent trente huit en Economie », peut-on lire sur ce site internet.

La compagnie éthiopienne s’intéresse petit à petit aux destinations des îles Vanilles. L’ouverture de cette ligne vers la capitale malgache s’ajoute à celle déjà lancée vers Moroni en novembre. Et pour marquer son arrivée dans la Grande île, cette compagnie de Star Alliance frappe fort avec trois vols hebdomadaires programmés les mardis, jeudis et samedis.

Cette ouverture de ligne est bon signe pour le tourisme. Selon un opérateur touristique, « l’arrivée d’Ethiopian Airlines, l’une des compagnies avec une croissance rapide en Afrique, profitera à coup sûr au secteur des transports aériens et du tourisme à Madagascar. Addis-Abeba est un hub aérien en Afrique. Ce qui facilitera l’arrivée de certaines catégories de touristes issus des pays non desservis des compagnies aériennes actuelles ».

En pôle position

La compagnie Ethiopian Airlines fait partie des prétendants à l’ouverture du capital d’Air Madagascar, aux côtés d’Air Mauritius, Air Austral, Airlink et Kenya Airways. Dans cette course, la compagnie nationale a confié avoir reçu trois offres de la part de ses « partenaires stratégiques ». Le nom d’Ethiopian Airlines circule dans le salon feutré du transport aérien comme étant l’une des offres les mieux placées dans cette course à l’ouverture de capital d’Air Madagascar. « Les dispositifs qui seront mis en place permettront à la compagnie de se repositionner sur le marché, d’assurer sa croissance de façon pérenne pour le futur, et de façon à permettre à Air Madagascar à retrouver sa place et son prestige antérieurs dans un environnement bénéfique à l’ensemble du Groupe Air Madagascar et son Personnel », figurent parmi les critères d’évaluation des offres.

Détenue à 100% par le gouvernement éthiopien, la compagnie Ethiopian Airlines dessert actuellement quatre vingt treize destinations internationales. Elle exploite par exemple des vols quotidiens sans escale depuis la capitale éthiopienne vers d’autres destinations comme Washington DC, Toronto. En 2015, le transporteur avait introduit des services à Tokyo, Manille, Dublin, Los Angeles, Le Cap, Durban, Gaborone, Yaoundé, et à Goma. Cette année, elle prévoit d’ouvrir des lignes vers Victoria Falls, Singapour et Jakarta.

Ces ouvertures de ligne font partie du plan d’expansion de la compagnie. Elle vient de bénéficier, le 15 décembre d’un financement de 159 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre un plan stratégique quinquennal. Avec le plan « Vision 2025 », elle ambitionne de faire de la compagnie le premier groupe aérien en Afrique avec des centres d’affaires couvrant les services aux passagers, les services de fret, l’entretien, la manutention au sol, la restauration et la formation.

Lova Rafidiarisoa