Le compte à rebours est lancé. L’arrivée du vol inaugural de la compagnie Ethiopian Airlines n’est plus qu’une question de temps. Le Boeing 737-800 de cette compagnie va atterrir à l’aéroport international d’Ivato le 28 mars à 14h20 avec ses passagers à bord. Actuel­lement, les responsables de Friends Travel Aviation qui représente la compagnie dans la Grande île, la nouvelle destination connaît un engouement.

« Nous sommes très optimistes sur le taux de remplissage. La compagnie applique un prix très compétitif sur l’ensemble de ses réseaux. La ville d’Addis-Abeba est une plaque tournante vers plus d’une centaine de destinations. Conscient de ce nouveau hub du trafic aérien, nous avons constaté des engouements sur la réservation des vols d’Ethiopian Airlines », a expliqué Jitendra Tolani directeur de Friends Travel Aviation.

À partir du 28 mars, la compagnie nationale d’Ethiopie proposera trois vols par semaine entre sa base à Addis-Abeba – Bole et l’aéroport d’Antananarivo-Ivato. La capitale malgache s’ajoute donc aux quatre vingt quinze villes déjà desservies par cette compagnie de Star Alliance.

L.R.