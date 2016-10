La Grande île se trouve au 90e rang dans le classement de l’indice de l’État de droit du « World justice project ».

À la traîne. Les publications des classements mondiaux s’enchaînent et le constat déplorable est que Madagascar ne parvient toujours pas à se hisser hors du groupe des pays en grande difficulté. Présenté, mer­credi, à Washington, et publié, ce jour, l’indice sur l’État de droit de « World justice project » (WJP), de cette année 2016, place la Grande île à la 90e position dans un classement de 113 pays.

« Principale source de données primaires sur l’État de droit », comme l’indique la présentation de mercredi, l’indice de WJP mesure les performances des pays étudiés sur la base de 44 indicateurs répartis en huit facteurs de base. Au regard des performances de la Grande île, la corruption, l’application des règlements et la justice civile font que la Grande île reste engluée dans les derniers rangs du classement.

Les notes pour chaque facteur d’évaluation de l’État de droit ne sont pas encore révélées, seulement, les classements de Madagascar, dans ces trois domaines, devraient imposer une forte remise en question de ceux qui tambourinent les efforts faits pour renverser cette tendance du pays d’être figé dans la médiocrité et la décadence. Dans le volet absence de corruption, Madagascar se retrouve au 102e rang sur les 113 pays classés. Pareil­lement, dans le domaine de l’application des règlements. En matière de justice civile, la Grande île se positionne à la 100e place.

Électrochoc

En matière d’ordre et de sécurité, l’on peut pourtant se targuer de se retrouver à la 51e place bien que le fléau « dahalo », par exemple, reste toujours un casse-tête. à propos de la justice criminelle, Madagascar se case au 76e rang et fait moins dans la rubrique Gouvernement ouvert, où il se trouve 80e. Concernant les droits fondamentaux, la Grande île se fixe à la 84e place.

Au regard de ses performances, Madagascar est encore loin d’être au niveau du Danemark, de la Norvège et de la Finlande qui occupent le trio de tête. La Grande île devance, néanmoins, de quelques classements les lanternes rouges que sont l’Afghanistan, le Cambodge et le Venezuela. Une spécificité de l’indice WJP est qu’elle prévoit un classement des États par rapport aux autres pays de sa région et de son niveau de revenu. Pour la région Afrique subsaharienne, Madagascar se glisse donc au 10e rang, juste derrière la Côte d’Ivoire et devant le Libéria.

La Grande île, qui vient de sortir d’une longue période de Transition, se retrouve donc au milieu de deux nations ayant également été malmenées par de longues crises. Quoique, dans ces pays, le marasme politique a été accompagné de violences civilo-militaires, particulièrement meurtrières. Vu le niveau de son Produit intérieur brut (PIB), Madagascar est aussi inscrit par l’indice sur l’État de droit WJP dans le classement des pays à faible revenu.

Dans une étude concernant douze État où, outre la Grande île, il y a Afghanistan, Burkina Faso, Éthiopie, Libéria, Malawi, Népal, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie et le Zimba­bwe, l’île Rouge se place au milieu du tableau, à savoir en 6e position. Ces deux derniers classements indiquent alors que même dans sa région et parmi les États ayant le même niveau de développement que lui, Madagascar peine encore à se hisser dans les premiers rangs.

« Une application efficace de l’État de droit permet de limiter la corruption, de combattre la pauvreté et la maladie et de protéger les populations des injustices qu’elles soient à petite ou grande échelle. Elle sert de fondation aux communautés de paix, d’opportunité et d’égalité, en catalysant le développement, l’établissement d’un gouvernement responsable et le respect des droits fondamentaux », indique l’organisation WJP. Dans l’espoir que cette nouvelle déconvenue sert enfin d’électrochoc aux décideurs et aux citoyens malgaches.

Garry Fabrice Ranaivoson