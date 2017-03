Responsabilité et redevabilité des acteurs dans un État de droit a été discuté, hier, à Soarano. Il en est sorti la nécessité de réduire l’écart entre les citoyens et les tenants du pouvoir..

Responsabilité et redevabilité. Deux mots qui ont été au centre des échanges durant une conférence organisée par la Friedrich-Ebert Stiftung (FES), hier, à Soarano. Au thème « État de droit et droits humains : Redevabilité et responsabilité des acteurs », la réduction du fossé qui sépare les gouvernants et les citoyens est, notamment, la réponse qui a découlé des prises de parole.

« Le fait est qu’à Madagascar les dirigeants sont considérés comme des rayamandreny. Aussi, la population se plie facilement devant eux », a déploré Sahondra Rabenarivo, juriste et membre de l’Observatoire de la vie publique (SEFAFI), parmi les panélistes de la conférence. Une situation qui favorise la propension aux abus et excès chez les tenants du pouvoir. « Il faut revoir les relations entre gouvernants et gouvernés », a-t-elle ajouté.

Les citoyens de la Grande île oublient donc, ou n’ont même pas conscience que ce sont eux les dépositaires du pouvoir. Que les droits et prérogatives des dirigeants découlent de ce pouvoir que leur prêtent les citoyens. Ceci implique « un devoir redevabilité, une transparence et un compte-rendu de la part des tenants du pouvoir », comme l’a affirmé Herilaza Imbiki, magistrat, en vertu du « droit de créance », des citoyens. Surtout qu’il a été dit, hier, que les dirigeants doivent s’atteler à ce que les droits de la population, soient respectés.

Cette relation entre gouvernants et gouvernés qui devrait être de mise dans un État de droit n’est, toutefois, pas effective, à Madagascar, à l’écoute des prises de parole d’hier. « L’exemple vient d’en haut », a soutenu maître Rija Rakotomalala, porte-parole du parti « Malagasy miara-mihainga » (MMM), autre panéliste. Dans l’assistance il a été renchéri que l’on ne peut pas exiger de la population qu’elle respecte les lois lorsque le sentiment qui prévaut est que certains semblent au dessus du droit.

Misa Razafindrakoto, magistrat et secrétaire général adjoint du gouvernement a mis en avant la nécessité que chaque citoyen ait conscience d’avoir une responsabilité dans la vie de la nation. Prenant l’exemple des vindictes populaires, il soutient qu’« oser s’indigner », pour ne pas être un complice passif, est déjà un pas conséquent dans cette responsabilité mais, aussi, amener la redevabilité.

Appropriation

Certes, mais lorsque les responsables font la sourde oreille, ou encore, quand les hauts parleurs sont, systématiquement, floqués du titre de destabilisateur, ou, quand les leaders et responsables font preuve d’indifférence, limitent la portée de l’indignation citoyenne. Pour Sahondra Rabenarivo, l’enjeu, maitenant, est de transformer cette indignation en « sanction électorale», contre ceux qui ne respectent pas les lois et les citoyens. Une voie pour moraliser la vie politique, également. Une nécessité fréquemment répétée, hier.

Une autre solution avancée par le membre du SEFAFI est le « nivellement », de la connaissance de la loi chez les acteurs de la société afin d’exiger la redevabilité. À elle d’ajouter qu’il est facile pour le peu de gens qui connaissent les textes de manipuler et d’abuser la population. Durant les échanges d’hier, un autre point noir a, cependant, été soulevé dans l’effectivité de l’État de droit, à Madagascar: « L’appropriation des lois ».

Le magistrat Imbiki a, notamment, soulevé que certaines lois, en patriculier, celles découlant des traités internationaux, appliqués dans la Grande île ne correspondent pas aux réalités nationales et locales. « Ceci rend difficile son application », indique-t-il. À lui d’ajouter, néanmoins, qu’en général les lois malgaches sont bien rédigées, seulement, « c’est dans l’esprit et la manière dont-elles sont appliquées », que le bât blesse. Une situation qui fait qu’un sentiment d’injustice, d’impunité et d’iniquité règne.

Garry Fabrice Ranaivoson