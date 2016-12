Prévu faire 90 km, le parcours a été raccourci par les organisateurs pour quelque 55 kilomètres. Le tour du circuit proprement dit compte 1,5 km et les 56 coureurs du Tour cycliste international de Madagascar ont dû faire 30 tours.

Décidé attaquer dès le huitième tour, Mazoni Rako­toa­rivony a été tout simplement héroïque. Il a pu maintenir une belle allure de course avec une moyenne de 37 km à l’heure, pour au final, arriver avec une avance d’une minute et dix-huit secondes, sur le Français Vincent Graczyk qui termine second, sur le Hollandais Bob Van Den Hengel (3e) et Jean Marc Rakotonirina (4e) de l’équipe malgache XXL qui étaient tous dans le même temps.

Avance considérable

« Après l’avance considérable de Bob Van Den Hengel, il fallait vraiment réagir, déjà pour gagner l’étape 2, mais aussi lui reprendre du temps. C’était très dur, mais j’ai tenu bon. Il faudra ménager les efforts, car la course est vraiment lancée et c’est maintenant qu’il faut s’accrocher pour pouvoir briller au final », estime Mazoni Rakotoarivony, endossant le maillot Eau vive du vainqueur mais aussi celui d’Unicef en tant que premier malgache de l’étape.

Cette réaction a fait gagner à Mazoni vingt précieuses places, au classement général. S’il a dû perdre plus de dix minutes sur le maillot jaune Bob Van Den Hengel après le tour de ville de Toamasina, au départ de Brickaville à Moramanga, il a pu réduire son retard à 9mn 17s.

Etape 3 – Brickaville-Moramanga – Mazoni double la mise

Deuxième victoire d’étape pour les Malgaches avec Mazoni Rakotoarivony. Au général, les Hollandais défendent farouchement le maillot jaune.

xEt de deux pour Mazoni Rakotoari­vony de l’équipe natio­nale malga­che Bank of Africa.

Après son triomphe durant le tour de ville de Fenerive-Est, ce coureur de la ligue régionale de Diana a pu refaire l’exploit hier, de gagner la troisième étape du Tour cycliste international de Madagascar, longue de 137 km reliant la ville de Brickaville à Moramanga. Il boucle le parcours en 3h 47mn 19s, en réalisant un tour de force pas très évident à faire, celui de partir seul en échappée dès le 47e kilomètre et a réussi à finir jusqu’à l’arrivée.

Autrement dit 90 km qu’il a pu gérer avec un ryth­me infernal et contre une meute de chasseurs derrière, à l’image du Hollandais Niels Van Der Pijl qui arrive à Mora­manga avec Emile Randrianantenaina, accusant un retard de 3mn 47s. Juste après, le Français Vincent Graczyk a juste pu prendre cinq secondes sur le maillot jaune, le Hollandais Bob Van Den Hengel.

« Ce n’était pas facile de fournir autant d’efforts en deux étapes, mais je n’ai pas eu d’autre choix que d’essayer de me donner au maximum, pour rattraper mon retard durant la première étape. C’est gratifiant de gagner deux étapes, mais il faut encore faire plus, pour aller chercher le maillot jaune », témoigne Mazoni Rakotoa­rivony, qui non seulement a endossé le maillot Eau vive du vainqueur d’étape, mais aussi le maillot Unicef du premier malgache et surtout le maillot Madauto du meilleur grimpeur, à l’issue de cette troisième étape.

Évaluation

L’étape de montagne Brickaville- Moramanga a permis de voir le comportement de l’ensemble des coureurs et plus particulièrement des Hollandais. Résultats, ils sont d’assez bon grimpeurs et tout le monde est prévenu. Un peu avantagé par un temps relativement nuageux sur l’ensemble du parcours, ils sont restés groupés pour finir très vite sur les vingt derniers kilomètres du parcours.

Pour en avoir le cœur net de cette prestigieuse prestation des Hollandais en montagne, les grimpeurs malgaches, à l’image d’Emile Randrianantenaina et de Mazoni Rakotoarivelo, vont tout de suite leur mettre encore la pression ce jour, sur l’étape 4 du Tour reliant Moramanga – Antananarivo. « Je ne sais pas comment Niels Van Der Pijl a fait pour sortir du groupe du maillot jaune et me rejoindre devant à moins de deux kilomètres. À mon avis, il est plus fort que Bob Van Den Hengel le maillot jaune », confie Emile Randrianan­tenaina qui peut encore faire des prouesses ce jour tout comme Dino Mohamed Houlder, victime d’une sortie de route hier.

Les Maillots du jour

Maillot jaune Bank of Africa du vainqueur au classement au temps

Bob Van Den Hengel (Equipe des Pay-Bas)

Maillot Canal Plus du vainqueur aux points

Bob Van Den Hengel (Equipe des Pay-Bas)

Maillot Eau Vive du vainqueur de l’étape

Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Unicef du premier malgache

Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot PMU de la plus longue échappée

Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Caprice du meilleur jeune

Sjors Beukeboom (Equipe des Pay-Bas)

Maillot l’Express de Madagascar de la plus longue remontée au classement général : Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Airtel Madagascar du plus dynamique malgache :

Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Shell du Fair-Play

Emile Randrianantenaina (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Midi Madagasikara du combiné

Bob Van Den Hengel (Equipe des Pay-Bas)

Maillot Mon Savon de l’élégance

Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Madauto du meilleur grimpeur

Mazoni Rakotoarivony (Equipe nationale malgache Bank of Africa)

Maillot Allianz du meilleur jeune malgache

Dino Mohamed Houlder (Equipe nationale malgache Bank of Africa )

Maillot Hôtel White Palace du plus ancien

Alexandre Le Coq (Equipe française Airtel )

