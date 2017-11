Hery Rajaonarimampianina fait de l’éducation sa priorité. Il lance une série de réhabilitations de salles de classe.

Les établissements scolaires en ruine feront peau neuve. Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina a annoncé le début d’une longue série de réhabilitations des écoles de Mada­gascar, hier. L’école primaire publique (EPP) de Soanierana et le collège d’enseignement général (CEG) de Tsimbazaza en ont été les premiers témoins de cette ambition présidentielle. Ils brillent maintenant dans la ville des Mille, après la rénovation de leurs bâtiments. Le chef de l’État a honoré de sa présence, hier, les cérémonies d’inauguration de ces deux infrastructures, fruits des œuvres sociales du couple présidentiel.

L’EPP Soanierana, construites en 1945, a été entièrement réhabilitée. Ses salles de classe, son réfectoire, son magasin, le logement de la directrice, sont tout neufs. Elle dispose, également, d’une cantine scolaire et a été dotée de deux cents tables-bancs.

Son système électrique a été renouvelé.

Quant au CEG Tsimba­zaza, le laboratoire de sciences de l’établissement, son centre audiovisuel ainsi que ses salles de classe ont été réhabilités. Il a été, par ailleurs, doté de huit cent trois tables-bancs individuels et de cinquante-cinq tablettes. Selon une source au sein du ministère de l’Éducation nationale, quatre cent quatre-vingt salles de classe, ruinées après le passage du cyclone Enawo, devront être reconstruites.

Kits scolaires aux collégiens

Le chef de l’État a profité de cette occasion pour distribuer deux mille sept cents kits scolaires. Désormais, au même titre que les élèves des écoles primaires, ceux des CEG vont aussi bénéficier de kits scolaires, à partir de cette année scolaire. « C’est dans le cadre de l’application du Plan sectoriel de l’éducation (PSE). Le primaire et le collège seront fusionnés pour constituer l’éducation fondamentale, en 2020, lorsque l’examen du CEPE sera supprimé », argumente Paul Rabary, ministre de l’Édu­cation nationale.

Ce jour, le Président lancera la remise de kits scolaires à plus de soixante mille élèves de la capitale et des périphéries, au Coliséum à Analamahitsy.

Miangaly Ralitera