Des directives obscures. Des parents d’élèves à Anta­na­narivo-ville se plaignent d’être obligés de fournir en un temps limité leurs identités aux établissements de leurs enfants, sans connaître les raisons. « Mes enfants sont rentrés avec un papier que nous devions remplir avec notre nom, notre adresse, notre profession et le numéro matricule à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps), s’il y en a. Les responsables de l’école n’ont donné aucune explication, à part qu’on doit remettre le papier, au jour le jour », témoigne Holy Andrianavahy, un parent d’élève d’une école privée à Ankadivato, hier.

Le ministre de l’Éduca­tion nationale, Paul Rabary, précise que ce n’est pas une initiative de son département. Des écoles soutiennent, par contre, que la directive vient d’en haut (les circonscriptions scolaires). Un responsable au sein de la Cnaps l’affirme. « Ce fichage naît d’une convention entre le ministère de l’Éducation nationale et la Cnaps. Le but est de faciliter l’octroi de l’allocation familiale, à partir d’une base de données. Le ministère se charge de la liste de toutes les écoles et nous, on assure la transcription. C’est ce qui va créer la base de données », explique cette source.

Aux dernières nouvelles, le ministre de l’Éducation nationale a fait suspendre cette procédure. « Un fichage est interdit au niveau des établissements scolaires », dit-il fermement.

M.R.