L’assainissement se poursuit au sein de l’office national des écoles privées (Onep). Un établissement privé nouvellement créé dans la ville d’Antananarivo a été fermé, hier, selon le rapport du directeur de l’Onep, Fara Hanitra Randrianantoandro. Tous ses affichages ont été retirés. “Cette école a fait un grand tam-tam pour sensibiliser les parents à y inscrire leurs enfants. C’est une publicité mensongère. Elle est irrégulière. Elle n’a pas d’autorisation d’ouverture et sa demande n’est pas parvenue auprès de notre établissement, jusqu’à maintenant”, explique-t-elle.

Six autres, dans la ville d’Antananarivo, devront interrompre leurs activités, à la prochaine rentrée scolaire. Ce sont des écoles privées dépourvues d’autorisation d’ouverture localisées à Anosibe Ivolaniray, à Andoha-tapenaka I, à Andravoahangy-Ouest, à Mangarivotra et à Ambato-maro. Leur situation n’étant pas régularisé dans le délai exigé.

L’Onep a lancé l’assainissement des écoles privées sans autorisation d’ouverture. Six cents ont été recensés dans tout Madagascar, au début. Il n’en reste que cent huit dans seize régions de Madagascar, à la fin de l’année scolaire.

M. R.