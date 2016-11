Où est le Sheraton Cette question attend une réponse claire de la part de l’Administration. Pour l’instant, c’est l’État qui en assure la gestion avec l’aide des prestataires.

Alors que le sommet de la Fran­cophonie bat son plein, l’hôtel cinq étoiles d’Ivato n’est pas encore aux couleurs de cette enseigne du groupe Starwood. Contrai­rement à ce qui a été annoncé, la gestion de l’hôtel cinq étoiles d’Ivato est, pour le moment, assurée par l’État malgache. « Le gouvernement prend l’affaire en main pour ce sommet. Sheraton va revenir », se contente d’indiquer une source proche du dossier.

Des sources concordantes affirment pourtant que Starwood a été éjecté de la gestion de l’établissement au profit d’une autre société. Nos différentes sources proches du gouvernement évitent d’aborder le sujet. Ce qui laisse penser à la sensibilité de l’affaire dans la haute sphère de l’État.

Pour faire fonctionner l’hôtel pendant le sommet de la Francophonie, ce dernier a fait appel aux différentes compétences dans le domaine de l’hôtellerie. Tout comme l’un de ses cadres, une partie des employés d’un hôtel de luxe de la capitale ont été aperçus sur les lieux. À cela s’ajoutent des étudiants d’un établissement spécialisé dans l’hôtellerie et le tourisme. « Au total, 450 personnes travaillent, jour et nuit, pour assurer le confort et la sécurité de nos invités », a fait savoir notre source.

Fin prêt

Avec ses deux appartements présidentiels et ses 60 suites, ainsi que ses 220 chambres, l’établissement devrait accueillir plusieurs chefs d’État et de gouvernement. « Plus d’une vingtaine », selon les informations recueillies sur place. La grande réception officielle de l’ouverture du Sommet de la Francophonie, sur invitation de Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, devrait se dérouler dans cet hôtel de luxe. Tous les chefs de délégation des 80 pays représentés participeront au déjeuner prévu aujourd’hui.

Construit en 2007 et prévu accueillir des événements internationaux à Antanana­rivo, l’hôtel cinq étoiles d’Ivato n’a jamais été utilisé depuis huit ans. Ainsi, certaines conditions ne sont plus réunies pour qualifier le bâtiment d’ « hôtel cinq Étoiles », notamment en matière de sécurité. Il y a quelques semaines, des fonctionnaires ont été aperçus sur place pour passer au peigne fin certaines installations et travaux.

Depuis 2008, la société Sheraton avait été annoncée comme étant le futur locataire de l’hôtel cinq étoiles à Ivato, près du Centre de conférence international. Mais les tristes évènements politiques de 2009 avaient empêché la chaîne hôtelière de travailler dans de bonnes conditions. Elle avait mis le projet en stand by. Ce n’est qu’au mois d’août que l’enseigne de Starwood a annoncé son retour dans la gestion de l’établissement. Des recrutements massifs ont été lancés en vue de l’ouverture de l’hôtel.

Les informations communiquées par la délégation générale de l’organisation du XVIe sommet de la Franco­phonie ont même mentionné le nom de l’hôtel Sheraton. « Suite à la rencontre entre la Délégation générale de l’organisation du XVIe Sommet de la Francophonie 2016, le directeur général de l’hôtel Sheraton d’Ivato et de hauts responsables du ministère des Finances et du budget, on apprend que l’hôtel Sheraton sera prêt pour héberger les invités de marque du Sommet », indique une information publiée sur le site officiel du XVIe sommet de la Franco­phonie le 3 août.

Une haute personnalité du groupe Starwood était venu à Madagascar en septembre pour annoncer les ambitions du groupe sur la Grande île.

Lova Rafidiarisoa