Une enveloppe de plus. Le gouvernement vient de bénéficier d’un don de 65 mil­lions de dollars de la Banque mondiale, approuvé par le conseil d’administration de cette institution, hier. Ce don s’inscrit dans l’appui aux reformes destinées à élargir l’espace fiscal. Celles-ci permettront ainsi au gouvernement d’améliorer le climat d’affaires afin de favoriser l’investissement privé et stimuler la croissance économique.

« Ce programme soutiendra l’engagement du Gouver­nement d’améliorer son espace fiscal et de favoriser un environnement durable pour la croissance, afin d’accroître l’investissement public, les dépenses sociales et avoir une meilleure fourniture des services publics », a souligné Coralie Gevers, représentant résident de la Banque mondiale à Madagascar.

Ce financement de la Banque mondiale est une opération d’appui programmatique s’étalant sur deux ans. La deuxième année sera consacrée au renforcement et à l’approfondissement des réformes dans les domaines de la gestion budgétaire et du climat des affaires, dans le cadre d’une assistance continue pour soutenir les efforts du gouvernement à accélérer le redressement du pays.

L.R.