Lors d’une descente policière, six Malgaches ont été retrouvés chez une femme, prétendu cerveau d’un réseau d’arnaqueurs.

Du fil à retordre. Poursuivie pour traite d’êtres humains, escroquerie en bandes organisées, faux et usage de faux, une Malgache âgée de 52 ans, a été placée en détention à Paris, après que quatre de ses compatriotes, dont deux

femmes, deux hommes ainsi que deux nourrissons, ont été retrouvés dans une quasi situation de captivité à son domicile au Parc-de-Saint-Cloud, à Ville-d’Avray, le vendredi 21 octobre.

La police a débarqué chez elle, lorsqu’une femme a crevé l’abcès sur l’affaire. Celle-ci a signalé par appel téléphonique, de possibles séquestrations, dans la résidence théâtre de la descente. En fait, deux des Malgaches

retrouvés dans la maison en question, sont des personnes de sa connaissance. Rongée par l’inquiétude lorsque ses amis n’ont donné aucun signe de vie à leur arrivée en France, l’informatrice s’en était remise à la police.

Les six Malgaches, dont les deux nourrissons, étaient cloîtrés dans une chambre de domestique exigüe, d’une superficie d’à peine 10 m², lorsque le pot-aux-roses a été découvert.

Faux espoirs

Des faits plus troublants ont été décelés lorsque les enquêteurs ont porté au grand jour la galère, dans laquelle ont été embarqués les migrants. A la lumière des premiers éléments de l’enquête, la Malgache de 52 ans, soupçonnée d’être à la tête d’un réseau d’escrocs opérant dans les finances, leur aurait fabriqué des faux

documents, dont des fausses fiches de paie, attestations de travail, domiciliation…. En poussant ses investigations, la police a levé un pan de voile sur les faux ayant été montés de toutes pièces. Ces documents seraient soumis à des agences de banque ou de crédits à la consommation, en guise de fond de dossier, pour l’obtention de prêts.

La Malgache soupçonnée de tirer les ficelles, ainsi que les compatriotes, qu’elle aurait roulés dans la farine, se rendaient ensemble aux guichets. Les personnes qu’elles exploitent se présenteraient à la caisse pour prendre l’argent, qu’elle récupérait aussitôt.

Les fonds générés par ces transactions occultes, seraient ensuite blanchis dans des achats d’ordinateurs, de smart phones ainsi que de vêtements, expédiés à Madagascar pour y être vendus.

La présumée commanditaire fait miroiter des emplois. Aveuglées par la promesse d’un travail décent, ses victimes se lancent dans un périple aventureux. L’incertitude qui les hante vire en cauchemar lorsqu’

elles posent enfin les pieds sur le sol français. Condamnées à vivre dans des conditions décevantes, désargentés et bloquées en terre lointaine, elles réalisent enfin qu’elles ont été exportées pour être les éléments d’un sale besogne.

Seth Andriamarohasina