Bientôt renvoyé en correctionnelle, un jeune homme âgé de 26 ans s’est fait arrêter le week-end dernier à Analakely. Il est recherché depuis deux ans pour sa réputation d’escroc.

Le montant de l’arnaque impliquant différentes personnes s’élève à plus de vingt-trois millions d’ariary, selon le résultat de l’enquête. À l’origine, un importateur est tombé dans son piège en juin 2015. Le sourceur en question a été berné en lui confiant la vente locale de marchandise estimée à une valeur de deux millions d’ariary. « Il a toujours avancé lors de nos conversations téléphoniques que la marchandise est déjà sur le point d’être soldée. Quelques jours après, il a disparu dans la nature », a mentionné la victime dans sa plainte. Le deuxième larcin impliquait l’achat-vente de deux ordinateurs portables d’une valeur de six cent mille ariary. Lors de la troisième occasion, il s’est présenté comme aviateur. « Il nous a proposé un avion spécial pour la fête pascale en nous demandant 16 millions d’ariary pour louer le jet et payer son fuel », a énoncé clairement la victime dans sa récrimination.

Pot aux roses

Lors de la dernière filouterie, il s’est fait passer pour le chauffeur d’une famille,. D’après les informations recueillies, le présumé escroc a recommandé à ses victimes de revendre le véhicule et d’acheter un autre, tout neuf. Il se serait adressé à son patron en lui disant qu’il se chargerait de l’achat, mais il fallait d’abord cinq mil­lions d’ariary. Il a toujours répété la même excuse et s’est éclipsé.

« Il a fait beaucoup parler de lui depuis le mois de juin 2015. Cette fois-ci, on a découvert le pot aux roses », a souligné une source judiciaire. Le parvenu a été placé en détention préventive à Antanimora en attendant son procès.

Hajatiana Léonard