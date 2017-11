La police d’Ankorondrano est à la trousse de deux jeunes femmes pour escroquerie, émission de chèques sans provision et association de malfaiteurs.

Deux femmes d’une trentaine d’années font l’objet d’un avis de recherche lancé par la police judiciaire d’Ankorondrano (PPA2), avant-hier. Les nommées, Haingonirina Rakotondra­maro et Sarindra Rakoton­dramaro se livraient à un marché noir depuis quelques années. « Elles achetaient des produits cosmétiques et des parfums de marque avec des chèques sans provision chez les grossistes. Elles les revendaient ensuite en ligne et en porte-à-porte, et ce à bas prix », a indiqué l’officier de police Alain Christian Raherinan­drasana auprès du PPA2. Une des dernières victimes à Andohatapenaka a porté plainte au parquet d’Anosy, le vendredi 27 octobre. Ses produits ont été payés par chèque, mais en ligne à la Mauritius Commercial Bank à Ankorondrano, selon les informations recueillies, chèque revenu pourtant sans provision. Les pertes s’élèvent à vingt-cinq millions sept cent quarante-huit mille ariary, selon le plaignant.

Suite à une contre-vérification à la banque, l’on a découvert que le compte de Haingonirina était bloqué depuis bien longtemps. « La police de Loharanombato à Itaosy s’active également à leur recherche pour des affaires similaires », a révélé un enquêteur.

Identité

Ces deux personnages n’ont pas donné signe de vie depuis deux mois. Tous les services de police et les unités de la gendarmerie nationale ont reçu leurs signalements.

Haingonirina est la tête pensante de l’affaire, tandis que Sarindra est le bras droit, d’après les précisions des enquêteurs. Samedi, leur père, domicilié à Itaosy, a été auditionné au PPA2. Selon lui, cela fait plus d’un an qu’il a expulsé Haingo­nirina pour délinquance. « Toutes les deux ont le même nom de famille alors que le père a renié Sarindra comme sa fille. Cet interlocuteur sera soumis à un deuxième interrogatoire », a raconté un policier.

La dernière nouvelle fait état du mariage de l’une d’entre elles avec un Sri-lankais, lequel figure également parmi les proches déjà enregistrés à la police. Tout renseignement fourni en vue de retrouver ces personnes recherchées peut se transmettre aux numéros 034 05 531 28 et 034 89 263 09.

Hajatiana Léonard