Un couple prévenu a été extrait de la prison pour être enquêté sur une escroquerie à grande échelle. Ils ont extorqué des millions d’ariary, selon la police d’Ankorondrano.

Duo super-escroc. La police judiciaire d’Anko­rondrano (PPA2) a extrait, mercredi et hier, un couple détenu à Antanimora pour une nouvelle enquête sur une escroquerie à grande échelle. Ces époux, âgés d’une trentaine d’années, ont fait l’objet de deux dernières plaintes déposées par l’Uditec Madagascar et la Sodirex. Deux agents commerciaux de la première société ont été également auditionnés à la police. À la lumière d’informations fournies par les enquêteurs, ces deux employés ont fait confiance en ces escrocs et ont signé plusieurs achats à crédit s’élevant à 80 millions d’ariary. «Le couple les a conduits jusqu’à chez lui, à Ambohibao et leur a montré ses biens pouvant être donnés en gage en cas de non-remboursement. C’était pour endormir leur attention », a indiqué un détective du PPA2. Les marchandises ont été ensuite acquittées avec un chèque frauduleux et sans provision.

Mis en examen, les deux commerciaux ont révélé qu’ils avaient découvert une belle villa et trois voitures Citroën flambant neuves appartenant à ces aigrefins. Du coup, ils ont été convaincus et ont réalisé la vente en pure perte.

Reporté

Enquêtée par la police, la deuxième société concessionnaire d’automobiles a affirmé, après vérification, que les trois véhicules lui appartiennent. La valeur de leur préjudice reste, pour l’heure indéterminée du fait que plusieurs automobiles ont déjà été subtilisées par le couple multirécidiviste.

Le jour de la comparution de ces quatre individus au parquet, qui devrait se tenir hier, a été reporté pour la semaine prochaine, selon une source judiciaire. Le couple a été renvoyé à la maison centrale d’Antani­mora. Une pile de plaintes a été déposée à la police et à la gendarmerie à son encontre. «Ces escrocs sont poursuivis et impliqués dans des dizaines d’affaires à part l’escroquerie à grande échelle», a indiqué un policier judiciaire.

Les époux ont été placés sous mandat de dépôt à Antanimora depuis quel­ques mois. Ils ont été arrêtés à l’aéroport international d’Ivato en provenance de Chine. «Presque tous les jours, soit la gendarmerie ou la police vient pour les extraire de la prison pour des enquêtes spécifiques », a précisé une source proche de l’administration pénitentiaire d’Antanimora, hier.

Hajatiana Léonard