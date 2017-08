Auteur, compositeur et interprète émérite de la scène musicale, Erick Manana promet des retrouvailles chaleureuses et surprenantes pour la célébration de ses 40 ans de carrière.

De ses interprétations de Razilinah devenues mythiques auprès de ses fans, en passant par Lôlô Sy ny Tariny au Madagascar All Stars. Erick Manana ou Erick Rafilipomanana n’a cessé d’enchanter et de s’affirmer comme un fier porte étendard de la musique, ainsi que du folklore malgache partout où il se met en scène.

Un devoir qu’il est particulièrement ravi d’assumer sur la scène internationale depuis quatre longues décennies maintenant, enchantant, par la même occasion, toute une génération de mélomanes de tous horizons. « Ma modeste carrière, je la dois par dessus tout aux échanges, ainsi qu’aux diverses expériences qui ont forgé ma personnalité et mon identité musicale au fil de ces années. Je voue une admiration intarissable pour ma patrie, sa musique, ainsi que le talent de ses artistes. De plus, l’engouement dont fait preuve le public international envers notre culture renforce encore plus ma passion », confie-t-il. Le chanteur de « Tsiky malefaka » débarque actuellement au pays pour une tournée nationale en collaboration avec Dzama Event, son fidèle partenaire. Une tournée inédite en plusieurs années, dont le climax est prévu le 27 août à 15h au palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

« Soutenir les jeunes talents »

Ses 40 ans de carrière, Erick Manana entend les marquer d’une pierre blanche et pour ce faire, c’est tout un édifice symbolique qu’il a érigé pour l’occasion. Il a ainsi mis sur pied « Taniko Productions », une maison de production créée par ses soins à travers laquelle il accordera une visibilité aux jeunes talents. Notamment, ceux qui promeuvent la musique du terroir et le genre acoustique, à l’instar des jeunes Koloina et Mamina, grands gagnants du télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » de la Radio télévision Analamanga (RTA) qu’il a parrainé.

Erick Manana d’affirmer « Je me suis toujours plu à me laisser surprendre, surtout une fois sur scène. Je peux même affirmer que j’ai vécu 40 ans de musique remplis de belles surprises, surtout à travers des belles rencontres. Au-delà de ces jeunes, ce sont les artistes internationaux qui me surprennent le plus également ». Des surprises à ras bord, ce sont d’ailleurs ce qu’Erick Manana promet pour ses retrouvailles avec le public au palais des Sports et de la Culture Mahamasina. « On y laissera la part belle à la nostalgie. J’y chanterai intégralement les chansons que le public affectionne durant les deux premières parties du concert. Tandis que pour la troisième partie, le public se délectera de belles surprises de ma part et de mes invités qui se joindront à la fête », ajoute-t-il.

Le chanteur de souligner déjà à demi-mot que ce concert n’aura rien à envier à celui qui s’est déroulé au Casino de Paris en mai dernier. Entre autres, à travers ses invités que ses inconditionnels n’auront pas du mal à deviner, notamment les lauréats de « Feo tokana, gitara iray », mais encore Dama et le Koln Quartet qu’il a fondé avec sa camarade Jenny. Ce quatuor avec qui il prévoit de sortir son prochain album intitulé « Reveko ianao Mahajanga » au courant de 2018.

Andry Patrick Rakotondrazaka