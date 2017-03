Plusieurs nouvelles épreuves marqueront l’Équitana de cette année, au centre Amajo Ilafy. Parmi elles, se trouve le pentathlon.

Polyva­len­ce. Ce sera le maître mot pour le pentathlon, nouvelle épreuve qui caractérisera la cinquième édition de l’Équitana, les 8 et 9 avril.

Les organisateurs du centre équestre Amajo Ilafy apportent, en effet, plusieurs innovations cette année, avec notamment cette épreuve composée de cinq disciplines bien différentes. Bien évidemment, on reste dans l’univers des sports équestres, avec comme première discipline, un concours de sauts d’obstacles.

À côté, Amajo collaborera avec plusieurs autres entités. Entre autres, il y aura de la natation au COT, ainsi qu’une course de vélo, grâce à un partenariat avec MBike. Sans oublier la course pédestre et le concours de tir à la carabine, en collaboration avec Néron Sports.

Chaque cavalier devra renforcer ses capacités en sauts d’obstacles. Mais aussi et surtout, il faudra s’entrainer dur, pour maîtriser ces autres disciplines, d’où l’impératif de polyvalence.

Contre-la-montre

Une autre épreuve fera également son apparition à l’Equitana de cette année. Il s’agit de la course d’endurance. Les cavaliers s’affronteront sur un long parcours de vingt kilomètres, en contre-la-montre. « Le gagnant sera celui ou celle qui bouclera son parcours le plus rapidement possible, avec le cheval le plus en forme au niveau cardiaque, hydratation et récupération. Dans l’après-midi du samedi 8, on proposera également un spectacle sur le thème du cirque. Je précise que l’entrée est gratuite durant tout le weekend », souligne Mireille Bersia de Amajo.

Comme à l’accoutumée, le centre accueillera encore et toujours les calèches des 67ha, à cette occasion. « Ces vestiges de l’histoire sont en train de disparaître. Il n’en reste plus que trois. Ils survivent à peine. Il faut sensibiliser les gens pour les aider », rajoute Mireille Bersia.

Haja Lucas Rakotondrazaka