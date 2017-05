Course contre la montre pour la récupération des convocations à l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) du baccalauréat. Les candidats d’Antananarivo et ses périphérie n’ont que quelques jours pour les récupérer, en cette session. Ces convocations ne seront disponibles que lundi, alors que l’examen débute le 27 mai. « Le retard de l’inscription a engendré le retard du traitement des dossiers », explique Pierrot Vidoc Ravoahangy Manantsoa, coordonnateur de l’EPS au sein de l’office du baccalauréat à Antananarivo, hier.

Prudent, l’office du baccalauréat n’enverra pas tout de suite ces convocations, par la poste. Elles seront distribuées dans les centres d’examen. Pour la série A1 et C, les convocations sont récupérables au lycée Jules Ferry à Faravohitra. Celles des candidats de la série A2 de Tanà I, II, III et d’Atsimondrano, seront regroupées au lycée Galliéni d’Andohalo. Pour les séries A2 de Tanà IV, V et VI, et d’Avadrano, elles sont disponibles au lycée de Nanisana. Celles des candidats de la série D, au lycée Jean Joseph Rabearivelo et des techniques, au lycée technique et commercial à Ampefiloha.

M. R.