Quarante deux morts. C’est le dernier bilan de l’épidémie de peste. Le ministère de la Santé a décidé d’installer des tentes dans les CSB pour limiter les dégâts.

Non maîtrise de la situation. Le dernier bilan du ministère de la Santé publique du samedi évoque trois cent quarante-trois cas dont quarante-deux décès, jusqu’à maintenant. La semaine du 2 au 7 octobre, quatre-vingt-cinq nouveaux malades ont été décelés et huit personnes ont succombé avec les cas notifiés de Toamasina qui sont arrivés en retard au niveau de la cellule de crise. Un cas de peste a été enregistré dans le fokontany d’Ambohi­mamory Itaosy et un mort confirmé à Ampitatafika, à la fin de la semaine dernière.

Afin de limiter les dégâts, le ministère de tutelle pense mettre en place plusieurs tentes près de chaque centre de santé de base (CSB). « À part les hôpitaux traitant actuellement cette maladie, plusieurs tentes seront implantées près des CSB dans les fokontany, lundi ou mardi », affirme Manitra Rakotoarivony, directeur de la promotion de la santé au sein du ministère de la Santé publique, joint au téléphone, hier. Ces tentes permettront d’éviter le déplacement vers les hôpitaux et de faciliter ainsi l’accès aux traitements de la peste.

Contestation

En plus de ces tentes, des centres de traitement comme les hôpitaux de Befelatanana, d’Ambohi­miandra, d’Andoha­tapenaka et l’hôpital militaire; l’hôpital d’Itaosy, de Fenoarivo et d’Anosiavaratra, s’ajouteront pour prendre en charge les malades. La pédiatrie de Tsaralalàna deviendra le centre de tri.

L’emplacement de ces tentes est contesté par quelques habitants dans les fokontany concernés comme Alarobia. « Est ce que la mise en place de ces tentes aidera à maîtriser la situation ? Même les médecins peuvent être infectés. Nous avons peur que cette maladie se propage dans notre fokontany », soulève Dieudonné Randria­natoan­dro, un habitant du fokontany d’Alarobia. « Les gens ont tendance à se soucier de la propagation de cette maladie. Ils ont peur que si les tentes sont installées dans leur fokontany, les malades se multiplieront vite. Pourtant, nous incitons les gens à se faire consulter dans un centre de traitement afin de mieux gérer la maladie. En effet, il vaut mieux la traiter plutôt que de la transmettre aux autres. Il s’agit d’une question de civisme et de patriotisme. Laissons à part le côté affaires politiques et priorisons le côté sanitaire », explique Manitra Rakotoa­rivony, directeur de la promotion de la santé au sein du ministère de la Santé publique. Il poursuit que l’objectif de l’implantation de ces tentes est de se rapprocher un peu plus de la population afin qu’elle soit traitéd à temps, si le cas se présente.

Mamisoa Antonia