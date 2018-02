Réticence. La surveillance est difficile. Le retard de l’acheminement des échantillons à l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) remettrait en cause la qualité de l’analyse. « Le virus pourra mourir si l’analyse dépasse 72 heures après le prélèvement », avance le Dr Joséa Ratsirarson, secrétaire général du ministère de la Santé publique à l’hôtel Colbert à Antaninarenina hier, dans le cadre d’un atelier de formation du comité national de l’éradication de la poliomyélite.

Si un cas de paralysie flasque survient dans une localité, on ne pourra confirmer s’il s’agit d’une poliomyélite ou d’une autre maladie. Le dernier cas recensé date de 2015. Et onze cas ont été enregistrés entre octobre 2014 et octobre 2015.

« Seulement 74 % des prélèvements arrivent à temps à l’IPM.», détaille la Professeur Noëline Ravelomanana, pédiatre.

Madagascar est pourtant, sur la dernière ligne droite pour assurer l’obtention du certificat « Polio free ». La représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Professeur Charlotte N’diaye, assure que nous sommes sur la bonne voie.

M. R.