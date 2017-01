Une épidémie de peste à craindre. Après les cas enregistrés dans le district de Befotaka Atsimo et à Iakora, des suspicions de peste ont été répertoriées dans le district d’Ambohi­mahasoa. Sept personnes auraient succombé à cette maladie, dans les fokontany d’Andovoka et de Valozora, dans la commune rurale de Fiadanana et district d’Ambohimahasoa, selon un rapport envoyé par la gendarmerie, hier. Le premier cas aurait été enregistré le 31 décembre 2016.

Joint au téléphone, le commandant de la brigade de la gendarmerie à Camp Robin, Richard Manahira a précisé que ces chiffres restent à vérifier. « Les tests de diagnostic rapide (TDR) effectués sur deux des victimes, soignées dans des centres de santé, ont prouvé qu’elles étaient atteintes de la maladie. Elles ont succombé, à la sortie de l’hôpital. D’autres sources nous ont renseignés qu’il y avait d’autres cas, ce qui a donné cette statistique », précise cette source.

Tests négatifs

Le ministère de la Santé publique essaie de calmer. « C’est une fausse information. Il n’y a pas eu sept décès, selon notre équipe sur place. L’épidémie est déjà contrôlée à Ambohimahasoa », indique le Dr Mahery Ratsitorahana, directeur de la Veille sanitaire et de la surveillance épidémiologie (DVSSE).

Alors que des équipes, composées des éléments de la gendarmerie et du chef de district sur place, ont encore vu deux cas suspects, hier, dans le centre de santé à Ambatofitorahana. « Les médecins les ont gardés car ils présentaient des symptômes suspects. Les TDR ont été négatifs mais c’est encore à confirmer auprès de l’Institut Pasteur de Madagas­car », poursuit le commandant de la brigade de la gendarmerie à Camp Robin.

M.R.