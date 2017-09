Traitement en cours. « Des proches de la femme qui a succombé à une suspicion de peste pulmonaire dans un hôpital d’Antananarivo, le 11 septembre, suivent des traitements dans un hôpital de prise en charge des malades de la peste à Antana­narivo. Leur état de santé ne serait pas à craindre, même si deux d’entre eux seraient encore sous sérum », selon une source avisée, ce weekend.

Si les cas suspects de peste sont plus ou moins contrôlés à Antananarivo et à Toamasina, dans la région de Bongolava, cette maladie a encore fait une victime. Un garçon, habitant une commune à une cinquantaine de kilomètres de Tsiroano­mandidy, a succombé à une peste bubonique, ce weekend. Il n’y aurait pas de risque à ce que cette maladie se transforme en une peste pulmonaire. Une équipe du ministère de la Santé publique serait descendue sur place pour distribuer des médicaments aux proches de la victime présents à l’enterrement. D’autres modes de prévention auraient été effectués.

Le nombre de décès dû à la peste s’élèverait à six, depuis le début de la saison pesteuse, avec ce dernier cas répertorié à Tsiroanomandidy, si on se fie aux données du ministère de la Santé publi­que. Il y aurait, par ailleurs, une vingtaine de malades répartis à Antananarivo, Faratsiho, Toamasina, Vohémar, dans la région d’Alaotra Mangoro, et encore dans celle de Boeny. La grande majorité serait des proches des premières victimes à Toamasina, au début du mois.

La vigilance à la prolifération des rats, la mortalité murine, la pullulation des puces est lancée par le ministère de la Santé publique. Elle recommande aussi l’assainissement de l’environ, la lutte contre les feux de brousse et la précaution à l’exhumation, pour éviter la prolifération de la maladie.

M.R.