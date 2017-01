À craindre. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andria­manarivo a annoncé hier, que le district d’Ambo­sitra, et des districts de la partie Sud de la Grande île, notamment Iakora, Befotaka Atsimo, sont actuellement sous haute surveillance. « Des cas de peste ont été enregistrés dans ces endroits, auparavant, mais l’épidémie est actuellement contrôlée », avance-t-il en réponse aux questions des journalistes, sur la situation de la peste à Madagascar. C’était à Ambohidahy, hier, dans le cadre d’une remise de don pour le ministère de la Santé publique.

Aucune source au sein de ce ministère n’a voulu mentionner le nombre exact des cas de peste notifiés dans ces endroits cités par le ministre, ni ceux enregistrés depuis le début de la saison pesteuse. Les seuls chiffres cités hier, sont les six décès dans le district d’Iakora dans la région d’Ihorombe et un cas à Beharena, dans la région d’Atsimo Atsinanana, entre fin décembre 2016 et début janvier 2017. En décembre, des investigations effectuées par le ministère de la Santé publique et de ses partenaires ont permis de découvrir trente quatre cas de peste dont seize mortels, à Iakora. La découverte de cette épidémie dans ce district non reconnu comme zone pesteuse, provenait de la découverte d’une dizaine de décès enregistrés à Befotaka Atsimo, dans la même période.

La semaine dernière, une équipe du ministère de la Santé publique, dirigée par le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, s’est déplacée dans ces zones enclavées du Sud. Le ministre précise que nous sommes encore en pleine saison pesteuse et toutes les régions ayant une altitude au dessus de 800 mètres, sont à surveiller de près.

M.R.