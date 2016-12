L’épidémie de peste fait des victimes dans trois districts des régions Sud-Est et Ihorombe. L’Etat déclare une situation d’urgence.

Les Hautes Terres centrales sous contrôle, les villes côtières menacées. L’Etat déclare une situation d’urgence dans la partie sud-est de la Grande île, lors du conseil des ministres du 15 décembre qui s’est tenu à Iavoloha. Cela, après la confirmation d’une vingtaine de cas de peste dans le district de Befotaka Atsimo, la présence de cas dans le district de Midongy Atsimo, tous deux dans la région du Sud-Est. Mais aussi, la découverte d’un nouveau foyer pesteux dans le district d’Iakora et région d’Ihorombe qui aurait fait près d’une cinquantaine de décès, depuis deux ans, selon le témoignage des habitants rencontrés par le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, ayant fait une descente sur place, le 9 décembre.

Chiffres évasifs

Une autre équipe du ministère de la Santé publique a été dépêchée à Iakora, plus précisément, dans les fokontany de Tanambao et de Mahanoro, dans la commune de Begogo, cette semaine, après la première équipée mobilisée à Befotaka Atsimo, au début du mois. « Ils sont déjà sur place et opèrent le traitement des malades », affirme le Dr Maherisoa Ratsitorahana, directeur de la veille sanitaire et surveillance épidémiologique (DVSSE) qui est également en route pour appuyer l’équipe à Iakora, où la situation parait être plus menaçante. Hier, le Dr Maherisoa Ratsitorahana et d’autres équipes du ministère de la Santé publique soutenues par les partenaires techniques et financiers, ont organisé une mise au point à Ihosy, avant leur descente à Tanambao et à Mahanoro.

Les statistiques exactes des cas à Iakora et à Midongy Atsimo, restent, pour le moment, floues. « Il est difficile de faire le recensement des cas, en si peu de temps. Notre équipe n’est arrivée sur place que hier (ndlr : jeudi) », explique le Dr Maherisoa Ratsitorahana. Pour présenter la menace existante, il faudra rappeler le témoignage frappant d’un père de famille de dix enfants qui a vu mourir un à un ses neuf enfants, après de fortes fièvres et des ganglions. Par ailleurs, un malade testé positif à la peste bubonique, dans un centre de santé à Midongy Atsimo, s’est enfui, sans traitement, mettant en danger les personnes qui le fréquentent. En effet, sans traitement, une peste bubonique se transforme en peste pulmonaire et se transmet très facilement

Miangaly Ralitera