Dans un message, l’ambassadeur de France appelle ses compatriotes à la vigilance face à la peste. Le voyage, à Madagascar, n’est pas remis en cause.

Aux aguets. Face à l’épi­démie de peste qui tend à faire son nid dans quelques localités de Madagascar, Véro­nique Vouland-Aneini, ambassadeur de France, a tenu à s’adresser à ses compatriotes présents à Mada­gascar, à travers un message, samedi.

Sur le site web de l’ambassade, la diplomate appelle la communauté française et ses ressortissants de passage dans la Grande île, à la vigilance.

À l’entame du texte, l’ambassadeur déclare que l’épidémie de peste qui sévit à Madagascar doit conduire notre communauté et nos compatriotes de passage à la vigilance. Dans certaines zones plus particulièrement affectées, la vigilance de chacun doit être renforcée. Bien que la missive appelle les ressortissants français à être à l’affut des informations sur l’évolution de la situation, en mettant en lien les sites de l’institut Pasteur, elle ne se veut, néanmoins, pas alarmante.

Afin, vraisemblablement, de rassurer ses compatriotes résidents ou de passage dans la Grande île, l’ambassadeur Vouland-Aneini, indique que tous les moyens sont ainsi déployés pour combattre et endiguer cette épidémie qui ne se développe pas uniformément, pourrait croitre encore dans certaines zones, et nécessite des réponses graduées et actualisées.

Elle énumère, notamment, la riposte organisée par l’État, appuyé par l’Orga­nisation mondiale de la santé (OMS), entre autres.

Destination Madagascar

Pour endiguer la propagation de la peste, l’État a mis en place une cellule de crise où les experts nationaux et internationaux s’activent et lancent les actions à mener sur terrain. La diplomate indique, par ailleurs, que l’ambassade de France applique les instructions et recommandations des autorités nationales, comme la fermeture temporaire des écoles et la désinfection et désinsectisation des locaux.

Dans une déclaration, vendredi, le ministère de l’Education nationale, a annoncé la fermeture temporaire et la désinfection des établissements scolaires dans une quarantaine de circonscription scolaire (CISCO), et de Zone d’animation pédagogique (ZAP), dont le CISCO d’Antananarivo et de Toamasina I et II. À la lecture du message de Véronique Vouland-Aneini, l’ambassade de France, pour l’heure, ne remet pas en question la destination Madagascar.

Seules les Seychelles, dont un des ressortissants a succombé à la peste, à Antananarivo, fin septembre, ont, jusqu’ici, coupé temporairement les ponts avec la Grande île. Certaines sources indiquent, cependant, que malgré les messages rassurants de part et d’autres, la psychose de la peste douche l’engouement touristique escompté pour cette saison.

Ceci, bien que les princi­pales stations balnéaires et sites touristiques de Mada­gascar, soient, visiblement, épargnés par l’épidémie.

La BNGRC comme point focal de la presse

Dans un communiqué de presse, hier, le gouvernement a annoncé que, désormais, ce sera le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), qui sera le point focal de la presse nationale et internationale concernant l’épidémie de peste. En toute heure, le Bureau devra alors communiquer toutes informations demandées par les journalistes sur l’évolution de la maladie, de la riposte étatique, ou encore, de la situation sur terrain.

Garry Fabrice Ranaivoson