Nouveau décès. La gendarmerie nationale a rapporté le décès d’une personne pestiférée dans le fokontany d’Ampahitrizina, commune rurale d’Ambohi­trolomahitsy et district de Manjakandriana. Le décès serait survenu le dimanche 19 novembre. « La famille de la victime est venue annoncer au Poste avancé d’Ambohi­manarivo, le brusque décès de son enfant de sexe masculin. Après le prélèvement effectué sur le cadavre, les médecins du centre de santé de base sur place ont confirmé une peste pulmonaire comme cause du décès », explique-t-elle, hier.

Le directeur de la Veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique au sein du ministère de la Santé publi­que, le Dr Mahery Ratsitora­hana, affirme qu’il s’agit d’un cas de peste endémique. « Il n’y a pas de relation entre ce cas et l’épidémie qui a sévi auparavant », avance-t-il. Cette épidémie se serait déjà dissipée à Fianarantsoa et à Toamasina. À Antana­narivo, deux cas de peste bubonique et quatre cas de peste pulmonaire sont sous traitement dans les hôpitaux d’Antananarivo.

Opération «Anti-puce»

Une opération « Anti-puces » est lancée dans la ville d’Antananarivo, pour prévenir ce cas de peste bubonique. Samedi, les occupants de cinq cent foyers du fokontany d’Ankadifotsy ont été sensibilisés sur la nécessité de la lutte contre la propagation des puces et des rats, pour la prévention de la maladie de peste bubonique. Cent vingt volontaires de la direction nationale du volontariat du ministère de la Commu­nication et de la relation avec les institutions (MCRI) se sont lancés dans cette opération « Anti-puces », avec le concours de l’association Smile4 Mada­gaskar, une organisation humanitaire autrichienne œuvrant dans plusieurs domaines au pays. Des pièges à rat, appelés boîte de « Kartaman » ont été placés dans ces foyers. Ce matériel sert surtout à éliminer les puces des rats. Ces derniers, en passant dans cette boîte, vont souiller d’autres rats de la désinsectisation.

Miangaly Ralitera