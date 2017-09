Les médicaments de « chimioprophylaxie » ont disparu des pharmacies. Leur consommation est prohibée par le ministère de la Santé publique.

Les médicaments de traitement préventif ou « chimioprophylaxie » de la peste pulmonaire seraient épuisés dans certaines pharmacies à Antananarivo-ville. Il en est de même à Toamasina et à Antalaha, où de longues files ont été constatées, hier. La consommation de ces antibiotiques, sans prescription médicale est pourtant interdite. « Ces médicaments ne sont recommandés que pour les personnes qui ont été en contact direct avec la personne décédée. Ce ne sont pas des médicaments de prévention mais de traitement », éclaircit le Dr Mahery Ratsito­rahana, directeur de la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique au sein du ministère de la Santé publique.

Cette consommation de masse « illicite », serait dangereuse. « Ces antibiotiques peuvent engendrer des allergies très graves. Par ailleurs, la consommation sans prescription de ce médicament peut entraîner une résistance. Si cela se produit, il n’y aura plus de traitement préventif », Conscients de ce problème, certains pharmaciens ont exigé une ordonnance pour l’achat de ces médicaments, depuis, hier soir.

« Maîtriser »

Hier soir, pourtant, certaines familles à Toamasina en ont commandé à Mora­manga. Et les commandes des pharmaciens se multiplient au niveau des grossistes. « Toutes les pharmacies à Antananarivo, Moramanga, et Toamasina ont passé leurs commandes, ce jour (ndlr : hier). Nous avons épuisé ce matin nos stocks de médicaments équivalents aux médicaments de chimioprophylaxie », confie un responsable d’un grossiste en médicaments. Les médecins précisent qu’en cas de forte fièvre, de douleur thoracique, de fatigue, de toux avec crachats striés de sang ou de ganglions douloureux, on doit consulter le médecin. C’est ce dernier qui prescrira le traitement adéquat.

Cette épidémie suspecte de peste pulmonaire a fait des dizaines de victimes depuis le 28 septembre.

Cinq décès et vingt deux cas probables traités, en tout, selon l’affirmation du Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la Santé du ministère de la Santé publique.

Le ministère a effectué une recherche active de tous ceux qui ont été en contact avec toutes ces personnes. Depuis, trois cent quarante personnes ont bénéficié de ce médicament de chimioprophylaxie. Le directeur de la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique a rassuré la population que les cas suspects de peste pulmonaire sont désormais « maîtrisés ». « Il n’y a plus de décès depuis le 11 septembre », se félicite-t-il. Il faudra toutefois être prudent. Les personnes en contact avec les victimes se sont éparpillées dans les quatre coins de l’île.

Miangaly Ralitera