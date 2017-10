Les transporteurs se fient aux mesures prises par l’État pour la désinfection générale suite à la réaction de la visite d’une délégation guidée par le chef de région d’Anala­manga, Ndranto Rakotona­nahary, dans les stationnements de taxis-brousse de la capitale, hier. Cette descente a pour objectif une campagne de sensibilisation pour des mesures de prévention au niveau des gares routières.

« Nous protégeons nos personnels en leur fournissant des cache-bouche mais c’est aux responsables du ministère de faire leur travail et de descendre ici pour répandre du DDT. En plus, nos voitures sont imprégnées de DDT tous les trois mois, alors il n’y a rien à craindre. C’est le respect de la propreté qui importe le plus », affirme Heriniaina Rasolomanana, secrétaire général de la coopérative Besady à Ambodivona. D’autres coopératives n’attendent pas cet engagement de l’État dans ce sens mais elles considèrent la question de la propreté comme faisant partie du quotidien. « Pour notre coopérative, la désinsectisation et la désinfection se font après chaque voyage », explique Solo Andrianiaina Rakotomalala, directeur de la coopérative Cotisse.

Mamisoa Antonia