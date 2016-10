Les feux de brousse gagnent du terrain. Des acteurs interministériels auraient élaboré une stratégie pour lutter contre l’amplification du phénomène.

Les photos satellites du service de la Prévision météorologique ont montré plusieurs points rouges de feux de brousse dans la région d’Alaotra Mangoro, ainsi que dans la partie Nord de la région d’Analamanga, cette semaine. « C’est ce qui entraîne les brouillards suffoquant à Antananarivo actuellement », explique Rivo Randriana­rison, chef prévisionniste à Ampandria­nomby. Liva Ramiandrarivo, directeur général des Forêts du ministère de l’Environ­nement, de l’écologie et de la forêt, rapporte que ce phénomène ravageant est détecté sur toute l’île, mais que la région de Menabe serait la plus affectée, selon les informations qui lui ont été fournies. « On a le cœur serré en observant périr sous les flammes de belles verdures et de végétations sans pouvoir rien faire », déplore Edmond Razanakombana, un trans­porteur reliant Morondava et Antsirabe.

Les prévisions de la météorologie de ce mois ont déjà suspecté cette dispersion des feux. « Comme nous l’avions annoncé le 25 septembre, les conditions météorologiques d’octobre sont propices à la propagation des feux. Par contre, en novembre, la présence de précipitations devrait atténuer leur amplification », soutient Rivo Randrianarison.

Mobilisation de tous

Hier, le service de la prévision météorologique a encore souligné que les conditions météorologiques actuelles pouvaient favoriser la propagation des feux de forêt.

Le feu de brousse est devenu un phénomène presque ponctuel à Mada­gascar. À partir du mois d’août, il gagne du terrain et attaque des milliers d’hectares de végétations. L’office national de l’environnement soulève, par exemple, que chaque année, 1,5% des forêts naturelles sont détruites alors qu’il n’en reste que 8 500 000 Hectares, selon une donnée en 2013.

Une réunion interministérielle se serait tenue il y a trois semaines pour l’élaboration d’une stratégie de lutte contre ce fléau. Une communication verbale en vue de la mobilisation de tous devrait également sortir du conseil du gouvernement. « L’élimination du feu de brousse ne devra pas être une affaire propre de la direction générale des Forêts car ses agents n’arrivent pas à couvrir tout Madagascar. Tous doivent y participer car c’est une affaire de patrie », précise Liva Ramiandrarivo. En 2015, une réunion d’urgence sur le problème de feux de brousse a sortie une sanction à l’encontre des Fokontany. Ces derniers allaient être punis selon les surfaces brûlées dans leur territoire, mais apparemment, cette décision était vite partie aux oubliettes.

Miangaly Ralitera