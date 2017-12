Madagascar enchaine ses actions dans la sauvegarde des lémuriens. Le groupe d’études et de recherches sur les primates (GERP) organise à Toamasina, depuis hier, un colloque international sur la protection de cet animal emblématique de l’Ile, qui réunit les primatologues de Madagascar.

Ce colloque a pour but de mettre à jour une base de données internationales pour la sauvegarde de ces primates endémiques de la Grande île.

80% des cent quatorze espèces de lémuriens connues sont menacées de disparition. « Les feux de brousse, comme tout le monde le sait, continuent à Madagascar. Ils font disparaître les habitats de ces animaux, et ces derniers disparaissent avec naturellement », regrette le professeur Eustache, membre du GERP.

Le ministère de l’Envi­ronnement, de l’écologie et des forêts a recensé 23 800 hectares de forêts brûlées, entre le 1er et le 31 octobre.

Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette lutte de longue haleine. « Les chercheurs, les étudiants, les organisations, mais aussi les décideurs, doivent se donner la main, travailler ensemble, pour la conservation de l’animal », lance Guy Radjatain, membre du GERP, dans le cadre de l’ouverture de cet événement.

M.R.