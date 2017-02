Cinq nouveaux sites Ramsar pour Madagascar. La célébration de la journée mondiale des zones humides s’est déroulée hier au jardin d’Anta­ninarenina. L’occasion pour les autorités d’annoncer l’inscription de quelques zones humides malgaches parmi les sites Ramsar. « Ces nouveaux sites se trouvent dans la région Boeny, Toliara et Sofia. Il s’agit des sites d’Anosibe Androka, de Bemanjevika Bealalana, du Farihy d’Ankarafatsika, de Saha Mazava et du site Bioculture Antrena Katsepy », cite Johanita Ndahimananjara, ministre de l’Environnement, de l’écologie et des forêts. Un site Ramsar est un site protégé au niveau international.

Elle a ajouté que l’objectif de Madagascar est d’augmenter deux fois plus la superficie des zones humides d’ici trois ans. « Nous nous engageons dans la lutte contre le remblayage des rizières qui engendre les inondations et la sécheresse. Une convention nationale sur la protection des zones humides sera signée en mars », poursuit-elle. Madagascar a signé la convention internationale sur la lutte contre la destruction des zones humides en 1998.

Fanomezana Rasolomahery