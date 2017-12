La campagne de reboisement s’ouvre avec un nouvel objectif. Les surfaces à reboiser augmenteront à partir de cette saison 2017-2018. « Nous avons pu planter des pépinières sur 25 000 hectares, pendant la saison de reboisement 2016-2017. Nous allons les augmenter à 40 000 hectares», a annoncé la ministre de l’Environnement, de l’écologie et des forêts, le Dr Johanita Ndahimananjara à Ambohibary Moramanga, samedi, lors du lancement officiel de cette campagne de reboisement.

C’est la moindre des choses, face à l’amplification de la déforestation sur le territoire national. En 2016, une surface de 200 000 hectares a été brûlée.

De janvier à fin octobre, le MEEF a enregistré 270 000 hectares de superficie incendiée. Les 44 000 ha seraient des forêts. Les conséquences de cette forte déforestation, engendrant le changement climatique, commencent à se faire sentir. Dans les grandes villes, l’approvisionnement en eau et en électricité diminue suite au tarissement de l’eau, à défaut de précipitations. En la saison culturale précédente, les paysans se sont plaints de la forte baisse de leur récolte, à cause de la sécheresse qui a sévi.

Miangaly Ralitera