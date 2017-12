La sécurité du travail va de mal en pis. Trois cent personnes viennent de perdre temporairement leur emploi.

Coup dur pour des confectionneurs. Trois cent employés d’une société textile à Andraharo passeront la fête de Noël et du nouvel an sans sources de revenus. Ils sont envoyés en chômage technique pour une durée de trois mois.

Ils entameront cette longue inactivité, dès demain. «La société nous a parlé d’une absence de commandes comme motif de ce chômage technique», rapporte une source auprès de la direction Régionale de l’Inspection du travail Analamanga, hier. Ces victimes de suspension d’activités sont des confectionneurs de tricot. Les commandes de pull baisseraient énormément, en cette saison d’été.

Ces hommes et femmes réclament un soutien financier de la part de l’employeur. «Comment arrivera-t-on à vivre avec le coût actuel des produits de première nécessité, si on n’a pas de sources de revenus ? », déplorent-ils. Ces employés ont tenté de trouver une entente avec l’employeur, mais il ne leur aurait accordé que 10 000 ariary par mois, pour les deux mois de cette période de chômage technique. Avec leur syndicat, ils essaient d’entrer en contact avec l’employeur pour résoudre ce problème.

Licenciement déguisé

Par ailleurs, ils redoutent un licenciement déguisé. « Est-il sûr que notre employeur va trouver des commandes pour assurer la reprise des activités, en mars? » s’interrogent-ils. L’employeur peut résilier leur contrat de travail si en six mois, leurs activités ne redémarrent pas. Le phénomène de robotisation qui commence à être institutionnalisé dans les entreprises franches ne fait qu’affermir leur souci.

En novembre, quatre vingt-seize employés d’une société de textile sise à Andraharo ont été mis à la porte et remplacés par un robot qui effectuerait leur travail d’un mois en une heure. Ces deux sociétés seraient, pourtant, interdépendantes. « C’est une société de sous traitance de celle qui a fait une compression de personnel», précise Jean Raphaël Mananandro, secrétaire général adjoint de la Confédération du syndicat des travailleurs malgaches révolutionnaires (FISEMARE).

Ces syndicalistes accusent, en outre, les procédures de ce chômage technique, d’irrégulières. « La société n’a pas affiché jusqu’à présent cette information. Elle n’en a fait part qu’au délégué du personnel. Mais les concernés ont aussi le droit d’être avisés! », insiste Lalao Rasoamananoro, secrétaire général de la FISEMARE.

Ce syndicat des travailleurs recommande l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi pour promouvoir la créativité. Ce serait la seule issue pour faire face à ce phénomène de robotisation qui pourrait augmenter le taux de chômage.

Miangaly Ralitera