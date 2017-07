L’ambassadeur de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Madagascar, Malik Saar, a remis en personne, au nom de l’OIF, six ordinateurs complets à l’agence malgache de Développement économique et de promotion des entreprises(AMDP) vendredi dernier. « Du matériel qui servira à appuyer la réalisation des activités de l’agence» a souligné l’ambassadeur. L’agence identifie des projets territoriaux et des projets d’entreprises, relatifs à l’agro-alimentaire, les services et l’énergie. Elle les structure ensuite pour mobiliser des financements et attirer des partenaires.

Pour l’heure, l’AMDP effectue des renforcements de capacité des femmes et des jeunes dans la création de petites entreprises d’agro-alimentaire, dans la partie Est de l’île, telle que Vatomandry, Niarovana Caroline, Soanierana Ivongo et Mahanoro, ainsi qu’aux alentours de la capitale.Ces ordinateurs seront très utiles dans la mesure où le numérique est un accélérateur de développement. Dix mille emplois sont prévus être créés dans la stratégie de l’AMDP. Mais on assiste encore à de timides avancées.

Mirana Ihariliva