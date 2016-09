Pour une exploitation rationnelle du magasin. Initiée par le cabinet CECOM, une formation ayant pour thème « le perfectionnement sur les techniques de Magasinage » sera dispensée à toute personne liée et intéressée par l’exploitation de magasin, à l’Hôtel Colbert, les 22 et 23 septembre. Elle sera dispensée par un ingénieur malgache qui a, entre autres, contribué à la refonte générale du système de rangement du magasin général de la Sirama.

Le but est de donner, aux participants ayant des entreprises industrielles et commerciales, les éléments nécessaires au contrôle des flux d’entrées et sorties des produits, depuis l’organisation matérielle, les tâches administratives, les moyens et matériel de rangement et de manutention, jusqu’aux travaux d’inventaires. Des études de cas pratiques et mises en situation, pour une assimilation rapide des connaissances s’y appliqueront comme méthodologie.

À l’issue de la formation, les participants devraient être capables d’apporter leur aide dans l’organisation rationnelle, aussi bien des entrepôts que des magasins, entre autres.

R.A.