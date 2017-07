Enjeux. Outre les dimensions sociales et environnementales de l’activité des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises est aussi au cœur de l’activité économique de ces dernières. « Une gestion optimale des ressources ainsi qu’une meilleure motivation du capital humain assureraient la productivité et la compétitivité de l’entreprise », a souligné Ulrichia Rabefitiavana directrice d’Ur-CSR Consulting lors d’une rencontre avec la presse, mercredi à la Chambre du Commerce et de l’Industrie d’Antananarivo (CCIA). Par ailleurs, des études ont démontré la nécessité de la RSE pour renforcer les partenariats, plus particulièrement les partenariats financiers. D’après le guide «CAP vers la RSE-Faire de la responsabilité sociétale de l’entreprise un levier de performance », la RSE est « un moyen d’améliorer son efficacité économique et financière et ont susceptible également d’éveiller l’intérêt des investisseurs, des banques, des assurances qui interrogent de plus en plus les entreprises sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) avant d’y investir »

Rendez-vous

Pour l’heure, « faute d’une bonne compréhension du concept RSE, un bon nombre d’entreprises tardent encore dans son adoption. Des efforts restent à faire dans le plaidoyer et la promotion de la pratique », a précisé Ulrichia Rabefitiavana. Ainsi, se tiendra donc cette seconde édition qui servira de plateforme d’échanges entre des organisations œuvrant dans la sensibilisation sociale et environnementale et les entreprises désirant aller plus en profondeur dans la démarche RSE.

« Croissance inclusive, durable et RSE », tel sera le thème de ce salon qui se tiendra les 12 et 13 juillet à l’hôtel Carlton. Cette rencontre entend « capitaliser les acquis du salon précédent et renforcer l’engagement des différents acteurs dans les démarches RSE ».

Soa-Mihanta Andriamanantena