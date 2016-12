Dans l’optique d’être toujours plus proche de ses consommateurs, le Groupe Star se refait une jeunesse grâce à son nouveau site-web. À l’ère du multimédia et des nouvelles technologies, il importe pour chaque entreprise de se mettre à jour pour mieux appréhender les attentes et les besoins de sa clientèle. Déjà parmi les plus actifs sur les réseaux sociaux au travers de sept pages facebook, à savoir Groupe Star, Eau Vive Malagasy, Caprice, THB, Gold, Castel et Skol, ainsi qu’un compte twitter Groupe Star et une chaîne Youtube Groupe Star. Le groupe fait ainsi un pas de plus dans l’ère du numérique par l’intermédiaire de son désormais site-web officiele, « groupe-star.com ». Partageant toutes les informations concernant le Groupe Star en partant de son historique, puis de la présentation des filiales, de ses marques et des produits, en passant par ses activités et ses actualités en temps réel. Le site du Groupe Star privilégie toute une immersion dans les coulisses même de cette entreprise.