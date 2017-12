Engagé, DHL Mada­gascar s’investit en faveur du développement durable depuis son implantation. A cet effet, DHL Madagascar s’est donc tourné vers Le Relais Mada­gascar, fabricant malgache de la voiture mythique KARENJY, basé à Fianaran­tsoa. La société d’expédition s’est dotée d’un véhicule Mazana II, officiellement reçu dans les locaux de DHL Mada­gascar, à Ankorondrano, hier.

« Concrètement, ce véhicule servira prochainement aux différents responsables et représentants de DHL Madagascar menant des actions RSE dans leurs déplacements, par exemple, en faveur de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé, de SOS Village d’Enfants, du BNGRC », souligne Mamy Rakotondraibe, directeur général de DHL. Cette acquisition servira ainsi dans l’accomplissement des diverses activités menées dans le cadre des projets RSE de DHL. « Ne s’agissant pas uniquement d’un véhicule d’image, le Mazana II a l’avantage d’allier simplicité, économie et robustesse », explique Luc Ronssin, responsable du réseau au sein du Relais Madagascar.

Ce dernier explique que le choix de DHL de soutenir les projets RSE à travers le Relais n’est pas fortuit.

« Le choix de Karenjy paraît comme une évidence pour plusieurs raisons, dont l’hommage rendu à l’excellence du Vita malagasy. Mais, surtout, Karenjy est la seule constructrice automobile malgache et unique producteur de véhicule 4×4 dans toute l’Afrique ».

H.R.