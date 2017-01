Après le sacre de Fiombonana au prix Anzisha Prize en octobre 2016, une autre startup malgache vient de remporter un concours panafricain.

Une autre startup malgache fait parler d’elle au niveau du continent africain. Il s’agit de Mahazava, une jeune entreprise qui a conçu un kit solaire assorti d’un système de paiement innovant. Elle a remporté le prix du public Qwant du concours start-up africaine de l’année. Il bénéficie ainsi d’un chèque de 2 000€, d’un pack communication d’une valeur de 10 000€ offert.

Il aura fallu pas moins de 15 000 votes en ligne pour départager les 550 start-up candidates au prix de la start-up africaine de l’année organisé par Bonjour idée. Mais c’est la startup de Christian Randriam qui a remporté les suffrages des internautes et décroché le prix du public avec son idée de rendre l’énergie solaire accessible à toutes les populations vivant hors réseau électrique.

« Nous avons mis au point un kit solaire intelligent dont la batterie se recharge en une demi journée via à un panneau solaire, et peut éclairer un foyer ou un commerce toute une nuit durant grâce aux ampoules à haut rendement lumineux fournis avec le kit. Avec à son chargeur universel, il est possible de charger toutes sortes d’appareils mobiles », a expliqué Christian Randriam sur le site du concours Startup Africaine de l’année.

Plus abordable

Dans un pays où l’accès à l’électricité demeure comme un luxe, le recours au panneau solaire est une évidence. « Il existe déjà des sociétés qui commercialisent des produits solaires à Madagascar. En revanche, nous sommes la première offre d’énergie solaire prépayée (PayAsYouGo) entrant sur ce segment marché et clairement l’une des plus abordable à l’échelle africaine », explique-t-il.

A en croire ses explications, Mahazava propose un système de paiement à mi-chemin entre l’offre prépayée et le leasing. Le bénéficiaire peut acquérir au fur et à mesure de sa consommation des «crédits énergie» pour 800 ariary par jour, qui lui permettent de devenir propriétaire de son équipement en deux ou trois ans.

Le Grand Prix de la start-up de l’année décerné par le jury revient à Thinvoid, une startup ougandaise qui propose un service destiné à promouvoir l’inclusion financière des professionnels non bancarisés dans les secteurs du transport et de l’agriculture. D’autres projets malgaches ont aussi participé à ce concours comme Earthbag, Majika, Solar Gas, Teen Ketrika, Milksoy.

Lova Rafidiarisoa