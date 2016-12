Cent quatre vingt participants ont pris part, le 30 novembre, à Innovation Outre-Mer, une deuxième édition organisée au hub de BPIfrance par le réseau Outre Mer Network et la société de gestion IMPACT partenaires.

Vingt start-ups ont été sélectionnées pour présenter, leur projet, à un public d’entrepreneurs, de grands patrons (…), de représentants politiques (…) et d’acheteurs ou partenaires de grands groupes.

Toutes ces start-ups ont l’ambition d’ancrer leur activité en Outre-mer, de conquérir le monde, de créer des emplois, et ont parfois des besoins de financements à court terme.

En 2015, lors de la première édition d’Innovation Outre-Mer, trois des cinq lauréats sélectionnés pour présenter leur projet en pitch avaient levé de 150 000 à 400 000 euros.

Pour conclure cette soirée, plusieurs prix ont été remis par les deux partenaires, Outre-Mer Network et IMPACT partenaires, aux entreprises lauréates du Concours #InnovationOutre­mer 2016 dont le prix Start à Caroline Lopez de la start-up réunionnaise Story Enjoy.

© JIR