Prometteurs, ils étaient près de huit cents à avoir déposé leurs candidatures pour la septième édition de l’Anzisah Prize. Cette année, une quinzaine de dossiers a été retenue pour la phase finale de ce concours en entrepreneuriat. Parmi ces quinze, on retrouve Rebecca Andrianarisandy.

La jeune femme, à peine la vingtaine, succédera peut être à Tahina Randriari­manana qui a remporté le premier prix de ce concours l’année dernière avec sa petite startup spécialisée dans la production de produit laitier. La jeune femme, a cofondé «GasGasy», une société qui cherche à substituer l’utilisation du charbon de bois en fournissant une énergie verte abordable, durable et respectueuse de l’environnement sous la forme de bio-compost et de biogaz.

Novateur

« On voulait faire quelque chose au sujet de la déforestation, un problème qui menaçait les moyens de subsistance de son pays. Notre équipe projette de diminuer l’utilisation du charbon de bois en fournissant une énergie alternative abordable, durable et respectueuse de l’environnement aux gens », explique la jeune entrepreneure dans sa présentation sur le site web officiel d’Anzisah Prize 2017. Pour l’heure, GasGasy avance lentement, mais sûrement avec son aspect novateur et surtout avec son intégration dans le concept d’énergie verte. « GasGasy est la solution au problème de déforestation qui pèse actuellement sur Madagascar. La société créera également des emplois pour de nombreuses personnes à l’avenir », explique-t-elle. Avec ce concept tant novateur que prometteur qu’est « GasGasy », la jeune femme a sûrement la chance de remporter le financement de 32 500 dollars au même titre que la startup «Fiombonana» lors de l’édition précédente du concours.

Harilalaina Rakotobe