Représentatif de la culture entrepreneuriale et celle de la culture malgache. C’est sur cette ligne qu’a été conduite la première édition de l’évènement Creative Business Cup Madagascar ou CBC, dimanche, à Ambohimanambola dans le cadre du Dago festival. L’événement est réservé aux acteurs des industries culturelles et créatives, c’est-à-dire, les entreprises et start-up œuvrant pour la promotion de ce secteur, ayant au moins cinq ans d’existence officielle.

Le CBC est un évènement d’envergure internationale auquel Madagascar participera pour la première fois, cette année.

Sur les quatre projets finalistes, Troozn, Soanala, Claire de lune et 3 Ladies Pirates, la dernière a su séduire le jury. « Les notes étant très proches, on ne pouvait pas se baser dessus. Nous sommes passés par un deuxième vote à huis clos. Nous recherchions un projet qui puisse réellement se défendre sur le niveau international et c’est cette ligne qui a dicté notre choix », dixit Dieudonné Razafinjatovo, entrepreneur culturel, membre du jury.

Ainsi, Samira Mihaja MOUNINI représentera Madagascar à Copenhague lors du Creative Business Cup Final International, ce 16 novembre 2017. Elle concocte un projet emblématique de la mode malgache, dans la mesure où il se consacre entièrement à la promotion du « lambahoany », tout en incarnant cet esprit combatif que tout entrepreneur devrait adopter. « Le seul mot qui me vient en tête par rapport à ce projet, c’est la persévé rance », conclut la gagnante

Le dilemme était de taille pour les membres du jury avec des projets d’ordre technologique (numérique & logiciel) comme Fyain Virtual Reality de Lanto Tiana Rabeari­son, Troozn de Rian Herinonja, DRAW-E de Tojo Hernez, Culture 261 de Mandimby Maharo et le projet craft & artisanat comme Clair de lune de Lanto Emilia Ravaoarinelina.

L’on cite également les projets en stylisme et mode qui sont Me’Chic’Gasy de Maharavo Andrianaivo Rami­lison, Soanala de Dina Valisoa Ratsisetraina, 3 Ladies Pirates de Samira Mihaja MOUNINI et le projet évènementiel, Tana Parkour Jam de Avotriniaina Stanie Rame­liarison.

Presque tous les domaines artistiques existants sont concernés, du moment que les participants prônent la culture de l’entrepreneuriat ainsi que l’esprit de créativité. On ne citera entre autres que la musique, la mode, le cinéma ou encore la gastronomie. Pour cette première édition, neuf projets ont concouru. Le jury avait devant lui un large panel de projets créatifs.

Harilalaina Rakotobe