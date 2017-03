L’association AMAA a remporté la victoire du concours national de meilleur projet féminin. Leur projet de pépinières a convaincu le jury.

Innovateur. Le projet de plantation de cent mille plants d’arbres et d’arbres fruitiers dans les trois districts de l’Androy a convaincu le jury. Ce dernier est descendu sur place pour vérifier le contenu du document de projet ou la disponibilité du terrain de plantation. L’Association Ampela Miray Asa Androy (AMAA) exerce des activités de protection de l’environnement depuis dix ans. Celle-ci a planté des arbres de type acacia, des orangers et des manguiers. « Notre association reçoit des commandes de jeunes plants provenant de diverses entités des régions riveraines », a expliqué Avisoa Aimée Rambehy, présidente de l’association AMAA, au Carlton, hier, lors de la cérémonie de remise de prix au concours du meilleur projet féminin, organisé par le ministère de la Population et de la promotion féminine et ses partenaires, dans le cadre de la journée de la femme.

« Notre projet veut casser l’image stéréotypée d’une région sèche, sous développée et non évolutive de la région Androy », précise encore la présidente. « Avec ce prix de 20 millions

d’ariary, nous envisageons de concrétiser notre projet de plantations à grande échelle dans la région Androy », continue-t-elle.

Vision

Il est prévu de planter des arbres brise-vent tels que les acacias à l’entrée d’Ambovombe par exemple. Ceci, afin de lutter contre les poussières de vent accablant depuis toujours cette commune.

Les quinze membres de l’association avec quinze autres femmes locales sélectionnées prévoient d’utiliser des pompes solaires pour pouvoir assurer l’arrosage des plants. La plantation commence pendant la période des pluies. Il faut un certain suivi des jeunes plants, surtout pour que cette activité survive dans l’Androy, à entendre les explications des membres.

L’association utilise ses propres fonds pour honorer ses commandes de jeunes plants, depuis des années. Les femmes s’activent également dans la transformation de la cire d’abeille en cosmétiques tels que le savon ou autres articles décoratifs. Des échantillons ont été exposés dans la capitale lors de cette célébration du 8 Mars et des grands hôtels de Taolagnaro sont aujourd’hui les testeurs de l’efficacité des produits.

Mirana Ihariliva