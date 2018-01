Tremplin. Concours, formations et autres concepts incubateurs d’entreprises sont devenus les meilleurs moyens de démarrer et développer une affaire. Le concours « Startup of the year Africa 2018» vient d’annoncer ses lauréats suite à une cérémonie de remise de prix, qui a eu lieu le 25 janvier à Casablanca, au Maroc.

À l’issue du concours, le « project Alpha » a pu se démarquer, en obtenant le premier prix du community manager africain de l’année. Le projet Alpha n’est autre qu’une agence évènementielle malgache dont la principale activité réside dans la création de concept reposant sur les jeux vidéo ainsi que le phénomène E-Sport. « Ayant bénéficié d’une formation en Management International, le désir de fonder une entreprise a toujours été mon objectif, mais avec un concept innovant et associant RSE. J’ai toujours été passionnée de Jeux Vidéo. Je me suis rendu compte du retard qu’avait mon pays dans ce secteur qui me tenait tant à cœur mais surtout du potentiel que pouvait apporter un tel secteur», explique Muriel Randriamasimanana, fondatrice, dans la présentation du projet. Avec un business modèle classique élaboré à partir d’une formation en management international, Alpha projet ouvre la voie à une génération de jeunes entrepreneurs misant sur l’innovation et la persévérance.

Startup of the year Africa en est seulement à sa deuxième édition. Cependant, il a réussi à rassembler un nombre de participants de plus de six cents startups, provenant de cinquante-deux pays différents.

Harilalaina Rakotobe