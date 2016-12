Les Malgaches s’initient au modèle de financement participatif. Après Fanjava, une autre nouvelle plateforme de « Crowdfunding » vient de se lancer sur le marché. Il s’agit de Kapital Plus-Plus. Elle met en relation les porteurs de projet avec des investisseurs en vue d’une collecte de fonds pour le financement d’un projet. En contrepartie, les investisseurs participeront dans le capital social de l’entreprise.

« La solution de Kapital Plus-Plus est d’abord rapide puisque la levée de fonds s’étale entre deux à six mois en fonction du montant recherché. Elle requiert comme seule garantie la viabilité du promoteur. Elle n’est pas risquée du fait que les contributions sont bloquées dans un compte bancaire sécurisé pendant le cycle de levée de fonds à l’échéance duquel les fonds sont, soit directement transférés vers la société du projet, soit en cas de non bouclage de financement, remboursés aux contributeurs respectifs », explique Christian Rasoarahona, président de Kapital Plus-Plus hier, lors d’une convention avec la banque BNI Madagascar.

En tant que dépositaire, cette banque aura pour mission de recueillir et de garder les fonds versés par les Investisseurs jusqu’à leur déblocage. L’ensemble de la procédure est supervisé par un notaire. Par la suite, pendant l’exécution du projet, les investisseurs sont protégés par un dispositif de contrôle de l’utilisation des fonds sous l’égide de Kapital Plus-Plus.

Lova Rafidiarisoa