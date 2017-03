Comment soutenir au mieux les entreprises les plus petites ? C’est à cette question qu’environ 70 représentants d’organisations intermédiaires d’appui aux entreprises ont tenté d’apporter des réponses hier et avant-hier, au cours d’un atelier de réflexion organisé par le programme d’Appui à l’emploi et à l’intégration régionale (Procom), programme financé par l’Union européenne en appui au secteur privé et qui s’est tenu à Anosy.

Les chambres de commerce, les associations professionnelles, les groupements patronaux, et les centres de formation ont ainsi échangé sur les divers services qu’ils fournissent à leurs entreprises membres, notamment les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en vue d’aider ces dernières à se développer. Il était notamment question de facilitation des accès à l’information, de renforcement de capacité, d’accompagnement à la vente ou de réseautage.

Assises nationales

Les organisations intermédiaires n’ont pourtant pas toujours les moyens humains et financiers de mettre en œuvre ces outils et ces instruments au bénéfice des plus petites entreprises. Grâce à des subventions du Procom, s’élevant au total à 437 000 euros, une dizaine de ces organisations sont, toutefois, en train d’améliorer leurs services afin de soutenir au mieux leurs mem­bres les plus petits. D’autres organisations, quant à elles, sont en train d’élaborer des projets en vue de faire partie des bénéficiaires des 500 000 autres euros à venir.

Représentant 85% du tissu économique de la Grande île et principales pourvoyeuses d’emplois, les MPME ont plus que jamais besoin d’être soutenues à travers une gamme de services adaptés, indique le Procom dans un communiqué de presse publié à l’issue des deux jours d’atelier. Toujours dans cette optique, des assises nationales sur le commerce extérieur seront organisées par Procom les 11 et 12 avril prochains.

Axées sur le thème « les PME face à l’export : opportunités et contraintes », lesdites assises devraient mettre en avant les facteurs de blocage dans ce domaine, mais aussi proposer des solutions concrètes qui permettront aux MPME de mieux appréhender le marché international.

Bodo Voahangy