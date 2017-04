L’évènement startup dating technologie de vendredi a été un franc succès. Près de deux cents startups, baignant dans le métier du web, ont répondu présents au rendez-vous.

Innovant, tant dans la forme que dans le fond. C’est de cette manière que pourrait se définir la troisième édition de l’évènement Startup Dating qui s’est déroulée vendredi soir au café de la gare Soarano. Rappelons-le, l’objectif de cette initiative de l’agence de communication événementielle Mercatis & Co, a pour objectif de servir de plateforme de rencontre entre les jeunes porteurs de projets avec de potentiels investisseurs, communément appelés dans le

milieu comme les business angels. Ces derniers, qui pour cette dernière édition du Startup Dating, ont pu constater de visu le potentiel des jeunes startupeurs qui ont fait de la nouvelle technologie, leur cheval de bataille.

En effet, essentiellement axés sur la thématique technologique, cette troisième édition a pu rassembler près de 200 startups baignant surtout dans les métiers du web. Un domaine d’innovation qui intéresse de plus en plus les investisseurs classiques, à l’instar du patron du Groupement du patronat malgache (Fivmpama), Erick Rajaonary, qui, pour l’occasion a revêtu sa casquette de business angel, en soulignant qu’il est toujours prêt à investir dès lors qu’il voit dans le concept, un réel potentiel.

« L’initiative a été pour nous une véritable opportunité, une occasion de présenter, en direct, notre produit devant de réels investisseurs potentiels », explique Andry Randriamanamihaja, Manager de Ariary.net, une plateforme de paiement en ligne, via la monnaie nationale et qui était parmi les quatre startups présélectionnés sur les 200, pour assurer la première partie de l’évènement.

Réseautage

Une première qui a été composée par les pitch (petite présentation) des quatre startupeurs présélectionnés. Notamment kiakoi.mg, ariary.net, e-tsena.com ou encore tonda trade. Ce dernier se présentant comme étant un logiciel de gestion de stock en ligne et qui a instantanément convaincu un acheteur mauricien lors de sa présentation. Sans mentionner la marque ariary.net qui, selon certains avis du public, aura été la plus grande source d’interaction entre les pictheurs et le public, notamment en termes de feed-back mélioratif.

Pour ce qui est de la deuxième partie de la soirée, le concept standard du speed dating a été repris afin de renforcer les échanges, les partages ainsi que le réseautage entre les investisseurs et les porteurs de projets. « Nous nous efforçons toujours de parfaire le concept afin de créer de réelles opportunités d’investissement pour les startups malgaches », souligne Mino Andriamijoro de Mercatis&Co en concluant « la prochaine édition aura lieu au mois de juin, lors de laquelle nous essayerons de mettre en avant, soit le thème de l’entrepreunariat au féminin, soit la thématique des startup au niveau international ».

Harilalaina Rakotobe